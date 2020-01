Mamma scoiattolo salva i suoi cuccioli dopo che il loro nido è stato distrutto Una mamma scoiattolo ha fatto tutto quello che era in suo potere per salvare i suoi cuccioli dopo che il nido è stato distrutto

Una mamma scoiattolo fa tutto quello che è in suo potere e anche di più per poter salvare i suoi cuccioli, dopo che il loro nido è andato distrutto. L’istinto materno è uguale per tutte le specie del mondo e tutte le mamme lo sperimentano. E farebbero tutto quello che è possibile e anche quello che è impossibile per fare in modo che i loro figli non soffrano.

Queste immagini ritraggono una mamma scoiattolo che si dirige nel luogo in cui aveva lasciato, credendoli al sicuro, i suoi piccoli. Ma arrivata ha trovato tutto distrutto. Potete immaginare la sua disperazione in quel momento?

Secondo quanto ricostruito, alcuni paesaggisti avevano demolito il nido in cui il roditore aveva lasciato i suoi tre cuccioli. Forse non se ne sono accorti e hanno distrutto la loro casa, per poi filmare quello che è accaduto poco dopo. Quello che la mamma ha fatto per salvare i suoi cuccioli.

Quando mamma scoiattolo si è resa conto che la casa dove c’erano i cuccioli erano stata demolita, ha iniziato a cercare tra le macerie, tirando fuori uno per uno i suoi figli. Uno era rimasto intrappolato tra i resti degli alberi potati dagli ignari paesaggisti. Con rapidità la mamma lo ha tirato fuori, assicurandosi che stesse bene e cercando un posto sicuro per lui, prima di tornare dal secondo cucciolo.

Allo stesso modo ha fatto con gli altri due cuccioli, riuscendo a salvarne uno alla volta, prima di costruire per loro una nuova casa calda e sicura.

Per fortuna mamma scoiattolo è riuscita a salvare tutti e tre i suoi cuccioli, ma la disattenzione di noi esseri umani a volte può essere pericolosa per poveri animali innocenti che, come in questo caso, hanno rischiato di morire perché qualcuno non si è accorto di un nido con dei cuccioli.