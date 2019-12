Maqui, la cagnolina morta a causa dei fuochi d’artificio "Maqui si è spenta tra le braccia di mio figlio. Per favore, fate in modo che non capiti anche ai vostri animali...."

Lo spiacevole episodio è accaduto ad Esquel, una città dell’Argentina. Una cagnolina di nome Maqui, di razza boxer, è morta abbracciata al suo proprietario, dopo un brutto spavento a causa dei colpi d’artificio. Adesso le sue immagini si sono diffuse sui social-network, per dimostrare alla gente quello che i “botti” possono causare ad un animale. Le persone sperano, visto la vicinanza alla festa di Capodanno, che la gente possa essere più sensibile nei confronti degli amici a quattro zampe. Maqui è morta dopo un infarto, causato dallo spavento per i fuochi d’artificio nel suo quartiere. La storia è stata diffusa da una donna di nome Antonella Modasjazh, che ha scritto: “Era la nostra amata mascotte. Si chiamava Maqui ed è morta. Era anziana ed odiava la pirotecnica. Ha avuto un attacco, abbiamo chiamato tutti veterinari del posto, implorandoli di aiutarci, ma il cane è morto tra le braccia di mio figlio, mentre lui mi pregava di chiamare qualcuno e di aiutarla. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, la stiamo piangendo con il cuore a pezzi perché non abbiamo potuto fare nulla”. Sulla vicenda è intervenuta anche l’associazione ADAE, che con un post su Facebook, ha cercato di sensibilizzare quante più persone possibili: “Il vostro divertimento l’ha stordita, terrorizzandola, provocandole un panico insopportabile. Il vostro divertimento l’ha uccisa. Maqui è morta tra le braccia del suo padrone. La sua famiglia è travolta dall’angoscia ed è impotente davanti a questa ingiustizia. Questa famiglia ha perso un membro importante, il proprio animale domestico, il loro migliore amico… Cos’altro avete bisogno che accada, per capire che ciò è sbagliato? Noi non ci stancheremo mai di ripeterlo: no ai fuochi d’artificio”. Ogni anno, nel periodo natalizio, succedono tragedie i nostri amici animali, in ogni parte del mondo. Condividete la storia di questa cagnolina, affinché sia da insegnamento per quest’anno…