Maria la cagnolina legata ad una catena Una povera cagnolina era rimasta legata alla catena ed il suo padrone aveva smesso di prendersi cura di lei

Come ormai è assodato la cattiveria umana non ha limiti ed in un mondo dove virus e guerre sembrano prendere il sopravvento gli esseri umani a volte non fanno nulla per cercare di migliorare le cose anzi sfogano le loro frustrazioni sui poveri animali che nulla centrano. In particolare in questa storia troviamo un grande menefreghismo da parte del padrone di Maria la cagnolina protagonista di questa storia.

Un veterinario chiamato Viktor, il quale da anni si occupa di salvare animali in difficoltà è stato allertato da una telefonata, quest’ultima parlava di una cagnolina legata da molto tempo ad una catena senza riuscire a muoversi più di tanto.

Viktor capì subito che la situazione era grave e preoccupante e decise di intervenire immediatamente. Appena arrivato sul luogo indicato dalla persona che aveva fatto la telefonata si trovò davanti ad una scena incredibile. Maria la povera cagnolina legata ad una fredda catena di acciaio e con uno sporgente tumore nella parte posteriore.

Tutto ciò che la circondava erano rifiuti e vecchie ruote. Il precedente proprietario l’aveva lasciata lì da sola, senza né cibo né acqua. Appena Viktor si avvicinò la accarezzò nella parte in cui si trovava il tumore e per il dolore Maria si mise a piangere. Aveva molta fame e sete ed il veterinario gli diede subito tutto ciò di cui lei aveva bisogno.

Successivamente la caricò in macchina per portarla nella sua clinica. Decise di operarla immediatamente in quanto la situazione si poteva aggravare. Fortunatamente dopo molte ore di intervento l’operazione andò bene e Maria stava tornando a stare bene. Recuperò i chili persi ed aveva un altro aspetto stava finalmente bene.

Ora è al rifugio ed attende solo una bellissima adozione. Grazie al cielo tutto finisce bene per la povera cagnolina che ora sta bene ed in salute.