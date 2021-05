Andrea Hijar ha una dolce nonnina di 76 anni che vive in Perù. Ama più di ogni altra cosa i cani. E gran parte della sua vita l’ha trascorsa prendendosi cura di un animale domestico. Il suo sogno era poterlo continuare a fare e così la nipote ha girato tutti i rifugi per renderla felice, ma tutti hanno rifiutato l’offerta a causa della sua età. Fino a quando il marito sorprende la moglie con un cucciolo compiendo il miracolo.

La nipote di Andrea ha girato in lungo e in largo per trovare un nuovo amico peloso per la nonna. Ha bussato alle porte di tutti i rifugi per animali locali per trovare un cucciolo per lei. Ma quando diceva che era un’adozione per una donna anziana, la richiesta veniva puntualmente respinta.

La ragazza ha raccontato:

Alla fine, li hanno rifiutati a causa della sua età. Mi ha reso triste. Sono una coppia molto affettuosa, ma qualcosa che li rendeva molto eccitati è stato negato

La donna anziana si era arresa. Non avrebbe mai più avuto un compagno a quattro zampe. Anche se era triste e la nipote lo sapeva. Per questo la giovane donna ha continuato a lottare per fare in modo che il sogno di sua nonna potesse diventare realtà.

Un giorno, ha visto un post su Facebook di un uomo che cercava una casa amorevole per un cucciolo. Credeva che non si sarebbe rifiutato di donare il cane a sua nonna. E così è stato!

Ha accettato di darci il cucciolo, sapendo che i miei nonni si sarebbero presi cura di lei e l’avrebbero amata moltissimo. Mio padre è andato a prenderla con mio nonno.

Marito sorprende la moglie con un cucciolo e le fa un regalo unico

La cagnolina si chiama Principessa e ama già la sua n uova casa per sempre.

Andrea Hijar si è detta commossa nel vedere la reazione della nonna: era così emozionata e felice. E ha detto che, se mai dovesse succedere qualcosa ai suoi nonni, sarà lei a prendersi cura di Princesa.