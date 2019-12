Marjan, il randagio che aspettava la salvezza Marjan il cane lasciato solo tra l'indifferenza delle persone

In Iran, città devastata da guerre civili e dove la pace sembra lontana, un tenero cane di nome Marjan, probabilmente un randagio si era adagiato sulla strada proprio dove passavano le macchine e non si muoveva più. La cosa più incredibile è che nessuna delle persone che passava interveniva per prestare soccorso al povero Marjan.

Dopo giorni e giorni che il povero cane era adagiato li non veniva ancora preso in considerazione, tutti lo evitavano come se fosse un semplice “ostacolo”.

Improvvisamente un veterinario che passava da quelle parti notò Marjan adagiato per la via e si fermò per aiutarlo. Quando lo vide la situazione in cui versava Marjan era pessima, non riusciva a muoversi in quanto non aveva le forze per reggersi in piedi ed il suo pelo era pieno di parassiti che gli avevano causato delle escoriazioni sulla pelle.

Il dottore decise di caricare Marjan in macchina e di portarlo nella sua clinica. Una volta lì gli tagliò tutto tutto il pelo, lo lavò con uno shampoo antiparassitario, gli diede degli antibiotici e gli fece delle flebo per farlo tornare in forze nella speranza che tornasse a camminare.

Dopo una breve degenza Marjan si iniziò ad alzare, la forza pian piano stava tornando, il poverino, che era stato senza mangiare per molti giorni stava acquisendo nuova vitalità. Marjan camminava di nuovo! era finalmente guarito, il suo pelo era cresciuto di nuovo e tornò a camminare perfettamente.

Questa storia incredibile ci insegna quanto a volte siamo indifferenti e menefreghisti, ma anche quante brave persone, come il veterinario in questione ci siano e grazie alle quali il mondo si eleva ad un livello migliore.