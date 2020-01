Markella Markella la cagnolona abbandonata

La cattiveria umana non ha limiti. Molte volte gli umani sono egoisti e non pensano alle conseguenze delle proprie azioni, scellerate e prive di coscienza come in questo caso è successo. Questa storia parla di Markella una tenera cagnolona che era stata abbandonata per strada, privata dell’amore e di un tetto sulle spalle dai suoi precedenti padroni cercava di sopravvivere per strada.

La cosa tremenda era che Markella nel momento in cui era stata abbandonata era stata anche investita da una macchina che passava e quindi non riusciva più a camminare ed era adagiata sul ciglio della strada. Venne trovata da alcuni volontari, aveva uno sguardo triste e rassegnato era come se avesse perso le speranze, i quali capirono subito che Markella aveva bisogno di aiuto, non poteva continuare a vivere a lungo in quelle terribili condizioni.

Decisero di portarla immediatamente dal veterinario e fargli fare una lastra. Dalla lastra risultò che la povera cagnolina aveva un problema ad un anca, quindi venne subito sottoposta ad operazione che fortunatamente andò bene. Dopo un periodo di degenza in clinica Markella fu’ messa in adozione dai volontari.

Le richieste furono moltissime e alla fine si decise di affidarla ad un signore assieme a sua moglie in Inghilterra. I due oggi vivono felici, si fanno compagnia l’uno con l’altro e sono inseparabili.

L’abbandono di animali è una cosa terribile, è un reato ed un atto di crudeltà nei confronti di chi ci vuole bene e ci sta sempre affianco.

I cani subiscono un forte trauma psicologico derivante dall’abbandono, vanno in una vera e propria depressione in quanto vengono privati dell’amore e dell’affetto di chi gli voleva bene e non è affatto giusto che questo orribile gesto venga fatto nei confronti di chi ci dono tutta la propria vita.