Masha, un gatto randagio, ha salvato un neonato abbandonato in una scatola di scarpe Il gatto Masha, con il suo pelo, le sue coccole e i suoi miagolii ha salvato la vita di un piccolo neonato

A Obninsk, in Russia in uno scatolone di scarpe è stato abbandonato un neonato. Il piccolo è stato lasciato in balia di sé stesso, senza cibo e al freddo. Quando il gatto Masha lo ha visto ha deciso di entrare nella scatola con lui per riscaldarlo.

L’aiuto del piccolo animale peloso è stato fondamentale per la vita del neonato. Il gatto Masha, con il suo pelo, ha scaldato il bambino per tutta la notte. Il piccolo è sopravvissuto nonostante le temperature molto rigide.

La notizia è stata riportata dal Central European News. Il piccolo fedele amico peloso ad un certo punto, capita la gravità della situazione, ha cominciato a miagolare. Ha attirato l’attenzione dei passanti e, in particolar modo, di una signora .

Il gatto ha capito che la vita del bambino era in serio pericolo e, fortunatamente, qualcuno lo ha sentito. Irina Lavrova è una signora che abita in quel quartiere e che, neanche a farlo a posta, si occupa dei gatti randagi della zona. La donna ha sentito Masha, la sua amica pelosa, miagolare e si è precipitata a vedere cosa stesse succedendo.

Tutto poteva immaginare tranne la scena che si è trovata dinanzi. Il miagolio di Maschia l’ha condotta dal neonato. Irna ci racconta che:

“Maschia si è presa cura del bambino, voleva proteggerlo a tutti i costi”.

Sono stati subito allertati i soccorsi, che sono intervenuti in maniera tempestiva. Il neonato è stato trasportato in pronto soccorso, per un controllo generale. Ora è fuori pericolo. Masha, però, non voleva lasciarlo. I ragazzi del pronto intervento hanno raccontato che il gatto, proprio come fa un cane, ha tentato di inseguire l’ambulanza. I nostri amici pelosi sanno essere davvero meravigliosi. Ci capiscono e badano alle nostre emozioni. Questa è stato il lieto fine di una storia che ha commosso tutti.