Meat, il famoso musicista Meat, il musicista trovò un cagnolino nella spazzatura

Meat Loaf è un famosissimo musicista dal grande cuore. Ma il musicista non ha registrato solo singoli di successo: a volte ha anche contribuito a salvare vite. Puoi vedere migliaia di cose strane sulla tua strada come rock star, ma mentre era in tournée con la sua band nel 2015, Meat Loaf ha visto qualcosa di scioccante.

In una prova durante uno spettacolo nel New Mexico, la band ha trovato un cucciolo in un cassonetto della spazzatura Il gruppo lo portò fuori dal container con un po di difficoltà, a causa dei rifiuti che lo coprivano. Lo hanno portato dal veterinario per farlo curare immediatamente e allo stesso tempo si resero conto che il piccolo non aveva una famiglia e che dalla clinica sarebbe passato direttamente al canile, così al povero cucciolo hanno riservato un un trattamento che molti fan del rock avrebbero sognato: è andato in tour con la band.

Meat Loaf ha scherzato su Facebook e ha commentato che il cucciolo si stava “adattando alla vita sulla strada”, e ha pubblicato le foto del suo cucciolo sul grembo della stella, in posa con le chitarre e la band sul palco.

Sfortunatamente, la vita di una rockstar non è destinata a un giovane cucciolo: mentre cresceva, Meat Loaf e il resto del gruppo sapevano che avrebbero dovuto sistemarlo in una casa per sempre.

Non c’è voluto molto, sembra che il cucciolo sia finito nel posto perfetto, ha trovato una famiglia meravigliosa che lo accudirà al meglio, il musicista ha dichiarato:”Ci mancherà, ma si sta dirigendo verso la sua nuova madre e le sue sorelle in un enorme enorme ranch dove potrà correre e giocare”. “Sebbene il cucciolo se ne sia andato, farà sempre parte della band”.

Il cucciolo rimarrà sempre nei loro cuori e metaforicamente sarà sempre con loro.