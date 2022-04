La medaglietta per il cane personalizzata è sempre un’ottima idea regalo che possiamo fare a Fido. Da inserire nel collare, può essere d’aiuto in caso di smarrimento. Se il cucciolo si perde e non riesce più a tornare a casa da solo, per chi lo trova è più agevole identificarne l’identità e risalire al proprietario. Anche se il microchip, non dimentichiamolo, è fondamentale.

Su Amazon possiamo trovare tante belle medagliette identificative da personalizzare che possiamo acquistare modificando le informazioni contenute. Sicuramente non devono mancare il nome del cane e il numero di telefono del proprietario. Ma si possono aggiungere anche altri dettagli, come l’indirizzo di casa.

Inoltre ci sono anche delle medagliette per cani con QR Code integrato. Così chiunque con un semplice smartphone può risalire a tutte le informazioni necessarie con un semplice clic.

Scopri insieme a noi i migliori modelli di medaglietta per cane personalizzata da acquistare subito e inserire nel collare di Fido. Sono ideali anche per gatti e altri animali domestici, semplicemente controllando che le dimensioni delle targhette siano adeguate.

Medagliette identificative personalizzate per il cane, Testo personalizzabile con targhetta ad alto rilievo 3D in ottone, Etichetta anti smarrimento a prova di ruggine

Cominciamo con il brand Bulla, che propone tante belle medagliette identificative personalizzate per il cane con testo che si può personalizzare e anche disegno in rilievo della razza. Possiamo scegliere tra Barboncino, Bulldog francese, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador, Pastore Tedesco, Pembroke Welsh Corgi. La targhetta diventa una vera e propria carta di identità del tuo cucciolo, perché il testo sul retro si può personalizzare come si vuole.

Questa targhetta è in ottone, un materiale durevole e resistente. Solo un lato è disponibile per l’incisione personalizzata, ma lo spazio è sufficiente per scrivere tutte le informazioni necessarie. Le piastrine sono incise a laser e hanno una profondità di 0.5 mm.

Iberiagifts, Medaglietta identificativa a forma di osso con corona personalizzabile per animali domestici di taglia piccola o media, ideale per il collare di cani e gatti, con incisione: targhetta blu

Da Iberiagifts ecco la bellissima medaglietta identificativa a forma di osso, con corona disegnata. La targhetta si può personalizzare ed è adatta per animali domestici di piccola taglia o media taglia. Disponibile in diversi colori (Argento, Blu, Oro, Lilla, Nero, Verde, Rosa), la misura è di 30×18 mm.

Le targhette sono realizzate in alluminio lucido e la scritta è incisa con laser, così non si possono mai cancellare o rovinare. L’incisione fino a 3 linee per lato è inclusa, con corona incisa in alto a destra. La spedizione è gratuita e il pacco include anche due anelli per agganciare la medaglietta al collare.

Disontag, Medagliette per animali domestici personalizzabili, ideali per cani e per gatti, con QR Code per visualizzare attraverso il telefonino tutte le informazioni necessarie in caso di smarrimento

Lo store di Disontag presenta la sua medaglietta per animali domestici rotonda con gancio, personalizzabile e disponibile in tanti colori differenti (blu, rosso, verde, arancione, giallo), con le bandiere dei principali stati e anche con diversi disegni.

La parte anteriore di ogni tag ID ha un’immagine colorata, mentre la parte posteriore ha il codice QR univoco con tutte le informazioni del cucciolo. Si possono aggiungere foto e testi, informazioni sanitarie, storie, nomi, numeri di telefono, indirizzi mail. Basta scansionare il QR Code per vedere tutte le informazioni e contattare i proprietari se il cane si è smarrito.

Il materiale è resistente, i colori sono vivaci e il peso è minimo, solo 15 grammi.

Medaglietta per cane e gatto personalizzata con incisione: si possono scrivere il nome, il telefono, l’indirizzo. Targhette identificative realizzate in legno di ulivo totalmente personalizzabili

Da Superpipapo e dal suo store su Amazon ecco l’originale targhetta personalizzata con incisione, realizzata in legno di ulivo. La targhetta identificativa è disponibile in diverse dimensioni: per cani di piccola taglia e gatti, per cani di taglia media e per cani di taglia grande.

Durevole nel tempo, il legno d’ulivo spagnolo è inciso con laser e in seguito si applicano tre strani di vernice resistente. La targhetta è in vendita con gancio e con un simpatico decoro sopra il nome dell’animale domestico sulla parte frontale e indirizzo e numero di telefono in quella posteriore.

Uiopa, 2 medagliette per cane personalizzate in acciaio Inox, Targhetta per il cane o medaglietta per il gatto con incisione per identificare i nostri pets

Il brand Uiopa su Amazon propone il suo kit da due medagliette per cane personalizzabili in acciaio inox, ideali anche per i gatti. Disponibili in diverse combinazioni di colore (argento e oro, argento e oro rosa, nero e argento, nero e oro, nero e oro rosa, oro e oro rosa), le targhette sono in acciaio inossidabile e gomma in silicone ipoallergenica, antiruggine e impermeabili.

Le piastrine si possono personalizzare con tutte le informazioni necessarie e non danno fastidio perché l’acciaio non viene a contatto con la pelle e la pelliccia del cane. L’incisione laser è resistente, chiara e leggibile. Il testo si può incidere fino a 3 righe con 15-20 caratteri per riga.

Iberiagifts, Zampa in acciaio da usare come targhetta identificativa: si può personalizzare tramite incisione e attaccare al collare non solo dei cani, ma anche dei gatti

Infine, per un regalo speciale per Fido ecco che Iberiagifts propone la sua targhetta a forma di zampa in acciaio inossidabile lucido e impreziosita con tanti brillantini. Disponibile in argento, blu, giallo oro, rosa, rosso e verde, le dimensioni sono medio piccolo (27×29 mm), quindi ideali per cani di ragazza piccola o media.

L’incisione viene eseguita con laser ed è durevole nel tempo. Si possono incidere fino a 4 linee sul retro semplicemente cliccando sul tasto “Personalizza ora”. Puoi includere nome, indirizzo, numeri di telefono e anche altre informazioni. La spedizione è gratuita e la targhetta è venduta con due anelli per agganciare al collare la medaglietta.

