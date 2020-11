Questa è la triste storia del cane intrappolato sul balcone dopo l’alluvione che ha colpito il suo paese, in Messico. Il Labrador, poverino, si trovava in difficoltà, senza nessuno che potesse aiutarlo e potesse andare a soccorrerlo. Ma per fortuna qualcuno ha segnalato appena in tempo la sua presenza per poterlo salvare.

Quando accadono dei disastri naturali, ci sono poveri animali di strada, ma anche animali domestici che devono fare i conti con situazioni che sono oltre i loro poteri. Rischiando anche di morire.

Siamo nello stato di Tabasco, in Messico, nella parte meridionale del paese e affacciato sulla baia di Campeche del Golfo del Messico a settentrione, Zona interessata negli ultimi giorni da terribili alluvioni, che hanno allagato ogni quartiere. C’è anche chi ha segnalato la presenza di coccodrilli in giro per le strade della città.

Difficile mettere in salvo tutta la popolazione in un momento così difficile come quello che lo stato sta attraversando. Ed è difficile mettere in salvo anche gli animali che vivono in questa zona.

Tra case distrutte, gente sfollata, coccodrilli in giro per le strade, ecco arrivare la storia a lieto fine di un cane che è stato salvato dai soccorritori, che instancabili vanno in giro per tutto il territorio sperando di aiutare più persone ed esseri viventi possibili.

I soccorritori, mentre perlustravano le aree più colpite dello stato messicano, si sono imbattuti in un cane che rischiava di morire.

Il povero Labrador si trovava con le zampe appoggiate a un balcone, con il corpo completamente immerso nell’acqua. Non sarebbe sopravvissuto a lungo.

Il video del cane intrappolato sul balcone dopo l’alluvione fa il giro del web

Nel video si vede il momento in cui i soccorritori portano in salvo il povero cane.

🇲🇽 Mexico is flooding

Chiapas and Tabasco are under water, people have to sleep on the roof, animals do not have a shelter, there are houses completely under water.

pic.twitter.com/wuQigb4slN — facundo (@shexwemadeit) November 15, 2020 Fonte Twitter shexwemadeit

Speriamo che il Labrador abbia un proprietario. Altrimenti speriamo che qualcuno possa occuparsi di lui. Se lo merita.