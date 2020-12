Mette in vendita la fede nuziale per salvare il cane ferito

Questa è la storia di una donna che ha fatto tutto quello che era in suo potere per salvare il cane ferito durante un’aggressione. Le spese veterinarie erano molto alte e lei è arrivata a mettere in vendita la sua fede nuziale pur di aiutare il suo amico peloso. Nonostante la gara di solidarietà che è nata, il cucciolo non ce l’ha fatta.

Fonte Pixabay

Nayara Silva Lemes è una donna che vive a Cuiabà, Mato Grasso. Era disperata, non sapeva come fare per pagare le spese veterinarie necessarie per le cure mediche che avrebbero potuto salvare il suo cane. E così ha deciso di vendere la fede nuziale.

Secondo quanto raccontato dalla donna, il cane era scappato. Era stato aggredito e aveva riportato delle ferite molto gravi. Per questo motivo la donna ora cercava un modo per poter coprire i costi delle spese del veterinario. Arrivando a vendere anche la sua fede.

Fonte Facebook nayara.lemes.946

Su Facebook la donna ha pubblicato un biglietto con l’ammontare delle spese. E la sua fede. Sperando che qualcuno potesse aiutarla.

Vendo il mio anello d’oro da 6 grammi, contanti o carta di credito, per pagare l’intervento del mio cane. È stato aggredito e morso, ha più di 8 buchi in tutto il corpo, avrà bisogno di un intervento chirurgico.

In poco tempo il suo post è diventato popolare. E c’è chi ha deciso di donarle dei soldi così da non dover vendere la sua fede.

Fonte Facebook nayara.lemes.946

La gara di solidarietà per salvare il cane ferito

La donna purtroppo non poteva pagare di tasca sua le spese veterinarie, ma molte persone hanno deciso di donare quello che avevano per aiutarla.

Fonte YouTube Globo News

Purtroppo, però, pochi giorni dopo il cucciolo è morto per quelle ferite. Affrontare il lutto per la perdita dell’animale domestico non sarà facile per lei.

Meu amado PITTER, como doi pensar que você não está aqui, pior que a dor da perda é a da culpa. Meu cachorro fujao😭😭😭 Posted by Nayara Silva Lemes on Friday, December 11, 2020 Fonte Facebook nayara.lemes.946