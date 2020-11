Mikko è un incrocio di Pitbull che ha trascorso tutta la sua vita ad avere una profonda paura degli esseri umani. È stato abbandonato nel canile della sua città e poiché si rifiutava di creare qualsiasi tipo di legame, sia con gli operatori che con i possibili adottati, la struttura aveva deciso di sopprimerlo.

Credit: WCCO – CBS Minnesota / YouTube

Fortunatamente, la sua storia è arrivata alle orecchie dell’associazione Ruff Start Riesce. I volontari si sono presentati al rifugio e si sono proposti per assumersi la totale responsabilità di Mikko.

Non è stato facile ma, nelle settimane successive, i ragazzi hanno lavorato sui suoi problemi comportamentali, anche grazie all’aiuto di esperti nel settore.

Dopo un intero anno di continui tentativi, la paura verso gli esseri umani era ancora lì. Mikko tramava al minimo tocco di qualunque persona. Proprio quando si pensava che ormai fosse una causa persa, un veterano di nome Chad Fleming si è presentato al rifugio.

Credit: WCCO – CBS Minnesota / YouTube

Il ragazzo voleva adottare un amico a quattro zampe. Dopo due tour in Iraq, ne era uscito distrutto, sia fisicamente che emotivamente. Sapeva che un cane, in casi così, può essere un supporto indispensabile. Così aveva deciso di compiere quel passo.

L’incontro tra Mikko e Chad

Credit: WCCO – CBS Minnesota / YouTube

I volontari hanno presentato al veterano tutti i cani del rifugio, ma quando Chad ha incontrato Mikko, è accaduto qualcosa di magico. Il cucciolo si è avvicinato al ragazzo e lo ha abbracciato. Non lo aveva mai fatto prima di allora. Aveva messo da parte la sua paura, perché il suo istinto percepiva il trauma dell’eroe di guerra.

Credit Video: WCCO – CBS Minnesota – Youtube

Mikko dopo una vita intera terrorizzato dagli esseri umani, aveva finalmente scelto la sua metà! Naturalmente, dopo una così calorosa accoglienza, Chad ha firmato tutti o documenti necessari ed ha adottato il mix Pitbull.

Da quel momento, è diventato per lui un “cuscino mentale“. Mikko lo ha supportato nei momenti di buio e lo ha protetto dall’ansia. A sua volta, il cucciolo ha imparato a fidarsi ciecamente del suo papà e non lo lascia solo nemmeno per un secondo. Due anime afflitte, che si sono salvate a vicenda.