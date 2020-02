Milano: basta pipì dei cani per strada. I padroni dovranno pulirla o pagare una multa. MILANO: basta pipì dei cani per le strade, vicino a case e negozi. I padroni dovranno pulirla.

La vicenda sta facendo discutere molto ed arriva da Milano. Il nuovo regolamento per il benessere e la tutela degli animali della città, discusso a Palazzo Marino, ha deciso che i cani non potranno più fare la pipì per strada, vicino a case e negozi. Se dovesse accadere, i proprietari dovranno pulire la pipì con il sapone oppure dovranno pagare una sanzione.

Ciò non vorrà dire che gli amici a quattro zampe, non potranno mai più fare pipì all’esterno, ma potranno farlo lontano dai centri abitati.

Lo scopo del comune di Milano è quello di diminuire la sporcizia per le strade e tra questa, anche i bisogni degli animali, obbligando i proprietari a raccogliere la cacca del proprio cane, ovunque si trovi e a pulire la pipì dell’animale, vicino al negozi o a case di altre persone.

La norma è ancora in via di approvazione, ma è stata già divulgata tra gli abitanti.

Un’altra decisione presa dal comune, è quella dell’abolizione dell’obbligo della museruola per le razze ritenute troppo pericolose e il divieto dell’utilizzo del collare a strozzo. È stato richiesto, in sostituzione a quest’ultimo, una pettorina. Anche questa norma deve ancora essere approvata.

Milano non è la prima città a prendere questa decisione.

Sulla pagina ufficiale del comune si può leggere:

“Quanti conoscono cosa significa possedere un cane? È una domanda che deve essere rivolta ad ogni proprietario di cani, siano essi di razza o meticci, per poter conoscere e capire quale rapporto esiste, o debba esistere, fra colui che per infiniti motivi ha deciso di convivere con un altro essere. Parlare, infatti, soltanto di possesso, è come personalizzare la stessa proprietà. Qualsiasi decisione all’acquisto di un cane deve, quindi, essere motivata e ponderata.

Bisogna accudire la loro pulizia, i loro bisogni e rispettare le loro regole di alimentazione.

Alle poche righe scritte, si è accennato in modo generale quali possono essere i rapporti e le regole che devono impegnare coloro che sono proprietari di un cane. Affidato al buon senso degli interessati”.