Milano, cucciolo di husky cade in acqua. Salvato dai carabinieri. MILANO: cane cade in acqua e rischia di annegare. Salvato dai carabinieri. La padrona è stata multata.

La vicenda si è verificata per le strade di Milano, lo scorso 5 aprile. Come sta accadendo ogni giorno nei diversi comuni d’Italia, le forze dell’ordine si stanno mobilitando per garantire che i residenti rispettino quanto richiesto dal decreto per l’emergenza sanitaria. Ed è proprio ciò che stavano facendo due agenti dei Carabinieri, quando hanno notato un povero cane caduto nelle acque della Darsena, un bacino acqueo artificiale.

Un husky cercava di nuotare, non riuscendo nell’intento, poiché voleva arrivare ad un cigno.

La sua umana si era allarmata e non sapeva cosa fare, così i due agenti sono intervenuti e sono riusciti a farlo avvicinare. Poi, grazie ad un bastone, che hanno utilizzato per prendere la pettorina del cucciolo, sono riusciti a portarlo in salvo.

Dopo la vicenda, che fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi, i due carabinieri si sono ritrovati costretti a sanzionare la signora. È consentito portare a spasso il proprio cane, ma non senza guinzaglio. Il cucciolo di husky aveva la pettorina ma non aveva il guinzaglio ed è per questo che era sfuggito al controllo della sua padrona ed era finito nel bacino, rischiando la propria vita.

Ecco di seguito il video del salvataggio:

Come si vede dalle immagini, i due agenti erano in servizio in moto, infatti avevano ancora indosso il casco, che non hanno avuto tempo di togliere, per soccorrere velocemente il cagnolino.

Non appena l’husky è stato salvato, ha iniziato a sgrullarsi l’acqua che aveva addosso e ad abbaiare, spaventato da quello che era appena accaduto.

Nessuno sa come si sarebbe conclusa la vicenda, se due agenti non si fossero trovati a passare di lì, in quel preciso momento, ma per fortuna tutto si è concluso nel migliore dei modi.