La pelosetta non può vivere per sempre in un box: aiutiamola a vivere la vita che merita

La protagonista dell’annuncio di oggi è Milù, una splendida cagnolina per la quale vogliamo richiedere il vostro aiuto. Il suo più grande desiderio è quello di essere accolta in una famiglia amorevole in grado di prendersene cura per il resto della sua vita. Siete pronti a condividere l’annuncio della sua adozione?

La cagnolina Milù è un concentrato di dolcezza, bellezza e simpatia. Sfruttiamo tutti i mezzi che abbiamo a nostra disposizione e cerchiamo di aiutare la nostra amica a quattro zampe a realizzare il suo sogno in realtà. Siamo sicuri che da qualche parte c’è una mamma umana pronta ad accoglierla nella sua vita.

credit @Adotta Anime Randagie Trasacco

Non permettiamo che la pelosetta trascorra la sua vita all’interno di un box. L’amore che Milù ha da donare è infinito, così come quello che ha bisogno di ricevere. Se state pensando di accogliere un quattro zampe nella vostra vita lei è senza ombra di dubbio la cagnolina che fa per voi.

Siete interessati all’adozione della protagonista del nostro articolo? Bene, siamo lieti di fornire qualche informazione in più su di lei. Le volontarie che se ne stanno prendendo cura fanno sapere che Milù è una futura taglia media contenuta. La pelosetta è fortemente desiderosa con tanto amore da donare.

credit @Adotta Anime Randagie Trasacco

Oltre a ciò Milù è dotata di chip e di libretto sanitario in regola. Attualmente la nostra amica pelosetta si trova a Trasacco, paese in provincia de L’Aquila, in Abruzzo. Che aspettate? Non permettiamo che Milù trascorra la sua vita all’interno di un freddo box e in piena solitudine.

Se siete interessati alla sua adozione e volete conoscerla meglio vi invitiamo a contattare il seguente numero: 328 868 5263. In alternativa potete anche contattare la pagina Facebook Adotta Anime Randagie Trasacco. Per una buona e seria adozione Milù è disposta a viaggiare per tutto il centro e nord Italia.

Aiutiamo la nostra amica a quattro zampe ad essere felice e a vivere la vita che merita.