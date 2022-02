Celine e Daniel hanno sentito un miagolio mentre erano in bici e hanno accostato per capire meglio cos'era: la storia della gattina Mini Kitty

Era un pomeriggio come tanti altri per una coppia di giovani sposini francesi, che avevano deciso di fare una passeggiata in bicicletta tra i boschi della Bretagna centrale. Mentre si avviavano a tornare verso casa, la gattina Mini Kitty ha deciso di corrergli incontro e chiedere loro un aiuto di cui necessitava assolutamente. Leggi di seguito per sapere cosa è successo.

Celine e Daniel avevano trascorso un paio d’ore immersi nella natura con le loro biciclette e, poco prima di tornare verso casa, un rumore proveniente da un cespuglio ha catturato la loro attenzione.

I due si sono fermati e dopo aver guardato intorno, hanno visto che c’era una piccola gattina, sola e affamata, che piangeva con l’intento di ricevere aiuto da qualcuno.

I due giovani hanno capito di non poterla lasciare lì, così Daniel l’ha messa sotto la sua maglietta e si è rimesso in marcia.

La gattina irrequieta però si dimenava e tentava di scappare. Così il ragazzo non ha potuto far altro che lasciarla lì. Voleva tornare a casa, lasciare la bici e prendere l’auto per tornare a prenderla.

Mini Kitty e la sua nuova vita

Al ritorno di Celine e Daniel, Mini Kitty era ancora lì che li aspettava. Forse aveva capito che quei giovani volevano solo aiutarla.

La coppia ha portato a casa la gattina, l’ha accudita e nutrita come si deve e poi le ha preparato un morbido e caldo giaciglio dove farla riposare.

Dopo alcune ore, la micia si è svegliata ed era come se fosse nata di nuovo. Si sentiva molto meglio e fin dal primo istante ha tentato di ringraziare i suoi gentili salvatori con dosi abbondanti di coccole e fusa.

Abitudine, quella di seguire e abbracciare costantemente Celine e Daniel, che Mini Kitty non ha mai abbandonato. Nemmeno quando è cresciuta e diventata una meravigliosa gatta adulta da appartamento.

Vedere le immagini della gattina nella sua nuova casa, con i suoi genitori umani e con i suoi fratelli umani e anche pelosi, è senza dubbio la cosa più dolce che vedrete oggi. Quindi perché non condividerla con i vostri amici?