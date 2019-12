Misty, la cagnolina disabile che ha ricevuto uno scooter Misty, la cagnolina disabile che ha ricevuto uno scooter; ecco cosa ha fatto il suo papà umano quando ha capito di non essere più in grado di occuparsi di lei

La storia di Misty, la cagnolina disabile, non può non farvi commuovere. Il suo proprietario anziano e troppo povero per assicurare le cure migliori a Misty, ha dovuto contattare i volontari di Animal Rescue League del New Hampshire (ARLNH), chiedendo il loro aiuto. E loro, invece di farle avere un carrellino, le hanno regalato anche uno scooter.

Finché Misty era un cane normale e senza problemi, seguiva sempre il suo anziano proprietario. Poi Misty è rimasta paralizzata delle zampe posteriori e il suo proprietario non poteva permettersi le sue cure. Ha chiesto aiuto ai volontari di Animal Rescue League del New Hampshire (ARLNH) e loro hanno capito che lui non era la persona adatta ad occuparsi di un cane con problemi come quelli di Misty.

Gli hanno chiesto di rinunciare a lei e gli hanno promesso di trovare una nuova famiglia a Misty… una famiglia in grado di seguirla adeguatamente, di pagare per le sue cure, di portarla spesso dal veterinario. Tutte cose che il suo ex proprietario, anziano e malato, non poteva più fare.

Ma i volontari di ARLNH, oltre a voler trovare una nuova casa per Misty, volevano anche darle più libertà di movimento. Hanno contattato Walkin’A Pets, una società dedicata alla realizzazione di sedie a rotelle personalizzate per animali domestici, per chiedere il loro aiuto. Walkin ‘Pets ha accettato felicemente di aiutare il rifugio e ha inviato diversi carrellini da far provare a Misty.

Walkin’s Pets non ha impiegato molto a consegnare le nuove ruote di Misty e, lei, in cambio, non ha impiegato molto tempo a adattarsi alla sedia a rotelle. Il carrellino che le piace di più è uno che assomiglia a uno scooter.

Ora, con questa nuova mobilità, Misty è più felice che mai ed è quasi pronta a trovare una nuova casa.

ARLNH prevede di mettere presto Misty in adozione. Quando si trasferirà nella casa della sua nuova famiglia, Misty porterà con sé la sedia a rotelle e lo scooter – una creazione personalizzata – che consente a Misty di muoversi tranquillamente all’interno dell’abitazione senza la sedia a rotelle che è più ingombrante ed è perfetto per le passeggiate fuori.

Noi siamo sicuri che ben presto Misty avrà una nuova casa.