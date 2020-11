Sono gli animali più belli, amati e ricercati dai viaggiatori che girano il globo solo per osservarli: ma perché i fenicotteri sono rosa?

Stiamo parlando di una delle specie di volatili più belle al mondo, in grado di regalare meravigliosi spettacoli in occasione delle migrazioni e non solo. A renderli così belli è soprattutto il colore, ma a cosa è dovuto?

Perché i fenicotteri sono rosa? Tutto merito della loro dieta

I fortunati che riescono a imbattersi nei fenicotteri rosa non possono che confermare la bellezza che si cela dietro questa animale. Sono moltissimi i viaggiatori che ogni anno, si spostano da Paese in Paese, soltanto per ammirare la loro migrazione o le loro soste.

In questo periodo, ad esempio, il luogo migliore per osservare gli uccelli in tutta la loro bellezza, è il Qatar. Ma all’aspetto fisico si aggiunge anche una curiosità che in molti si chiedono, ovvero perché i fenicotteri sono rosa.

Vi confermiamo che non si tratta né di un incantesimo né di una magia. I fenicotteri sono rosa perché è la loro dieta che trasforma le penne in un vibrante e cangiante rosa.

Il piccolo gamberetto rosa svela il mistero del perché i fenicotteri sono rosa

I fenicotteri si nutrono di molluschi, insetti acquatici e piccoli crostacei ed è proprio da questi che ottengono i carotenoidi, pigmenti che caratterizzano il colore delle loro penne. In particolare è il piccolo gamberetto rosa Artemia salina il maggiore responsabile del colore.

Ecco quindi spiegato il perché di quella particolare colorazione. Anche le artemie, tra l’altro, si procurano i pigmenti tramite l’alimentazione, e concentrano sulla loro corazza quelli presenti nelle alghe di cui si nutrono.

La colorazione rosa fenicotteri, come abbiamo visto, dipende quindi dalla quantità di microcrostacei ingeriti, e varia dal bianco al rosa più o meno intenso.

Lo spettacolo meraviglioso messo in scena da questi esemplari

Proprio questa peculiarità coloristica fa sì che i fenicotteri siano in assoluto i più amati dei volatili. Sono moltissime le persone che si incantano quando la migrazione di questi esemplari ha inizio.

Alzando gli occhi al cielo, infatti, è possibile ammirare quelle che sembrano delle nuvole rosa in movimento fino a sparire nell’infinito dell’orizzonte.