Mordit Mordit era stato abbandonato e lasciato senza acqua né cibo accanto a una macchina

Questa è la storia di Mordit, un bellissimo cagnolino che era stato abbandonato e lasciato solo. La situazione di Mordit era pessima, si trovava solo vicino a un auto ed era molto piccolo quindi nessuno poteva notarlo in quanto era coperto dalla macchina, fortunatamente una ragazza che passava da quelle parti si accorse che Mordit era lì da solo e non stava bene allora chiamò subito un’associazione di volontariato per aiutarlo e prestargli soccorso.

Una volta arrivati i ragazzi dell’associazione notarono che Mordit era fortemente malnutrito e probabilmente non beveva da molto, notarono anche che le zampe posteriori avevano dei problemi, sembrava come se il povero Mordit non le riuscisse a muovere bene e quindi era come se fosse intrappolato lì senza riuscire a muoversi.

Effettivamente constata la situazione orribile di Mordit i volontari decisero di portarlo subito dal veterinario. Dal veterinario come prima cosa venne controllato il suo stato generale di salute, la diagnosi fu’ che il piccolo era fortemente denutrito e disidratato, le zampe avevano delle ustioni derivanti probabilmente da maltrattamenti che aveva subito il povero piccolo.

A quel punto venne avvisata anche la polizia che avviò un’indagine su chi fosse il precedente proprietario che lo aveva ridotto così e poi lo aveva abbandonato. Vennero messe delle fascette attorno alle zampette ustionate per farle guarire e gli venne dato del cibo e dell’acqua per farlo tornare in forze. Venne anche lavato molte volte in quanto il precedente proprietario lo aveva anche verniciato di azzurro sotto la pancia, il piccolo purtroppo aveva subito molto dall’orribile padrone che aveva avuto.

Dopo un po’ Mordit stava sempre meglio iniziò a deambulare normalmente, mangiava e beveva ed in più gli stava ricrescendo anche il pelo alle zampette. Giocava spesso con gli altri cuccioli del ricovero e fece amicizia con tutti i dottori.

Grazie al cielo è finita bene per il povero Mordit che fortunatamente è sfuggito al suo precedente padrone per essere accudito dalle amorevoli cure del centro veterinario.