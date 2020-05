Morta in casa da 15 giorni: al suo fianco il cane che la veglia

Era morta da 15 giorni. L’hanno trovata nel letto, sotto le coperte. Accanto a lei il cane che ha continuato a vegliarla sino alla fine. È successo a Fontanafredda, provincia di Pordenone, dove i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che i vicini di casa non vedevano la donna da troppo tempo. Quando hanno aperto la porta e si sono diretti in camera Ulide Del Tedesco, 72 anni, era distesa sotto le coperte e il cagnolino sul pavimento che aspettava. Il cane l’ha vegliata tutto quel tempo, ma è riuscito a sopravvivere perché poteva uscire da uno sportellino che si trova sulla porta d’ingresso. Andava fuori a bere, mangiare e poi tornava dalla sua padrona che era morta nel letto.

Non la vedeva né aveva sue notizie da più di una settimana. Di Ulide Del Tedesco, 72 anni, i vicini e i parenti non avevano più notizie e così hanno allertato le forze dell’ordine che sono arrivate in vicolo Kennedy, a Fontanafredda, dove abitava l’anziana, e hanno fatto irruzione all’interno dell’appartamento. I vigili del fuoco che sono entrati in casa hanno trovato la donna morta nel letto, ancora sotto le coperte, colta da un improvviso malore nel sonno, in avanzato stato di decomposizione a causa anche dei termosifoni accesi. Nessun segno di irruzione su porte e finestre. La morte, secondo un primo esame del cadavere da parte del medico legale, potrebbe risalire a due settimane fa per cause naturali.

A vegliare su di lei il suo inseparabile cagnolino.