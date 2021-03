Morto il cane randagio che vendeva dolci per pagarsi le cure

Addio Rex! È infatti morto il cane randagio diventato famoso in Messico e anche fuori dai confini del paese sudamericano per una storia davvero molto tenera. Per pagare le sue cure mediche e un intervento molto costoso, si era messo con la sua famiglia umana a vendere dolci per strada. Ma purtroppo è venuto a mancare prima di arrivare in sala operatoria.

Questa triste storia ci arriva dallo Yucatan in Messico. Una donna dal buon cuore aveva trovato Rex per strada. Qualcuno lo aveva investito e non si era nemmeno fermato per capire se stava bene oppure no.

Quella donna decise di prendersi cura di Rex. Silvia V, questo il suo nome, ha accolto il cagnolino in casa sua dopo aver assistito all’incidente, che purtroppo aveva causato delle lesioni non lievi.

Silvia ha subito portato Rex dal veterinario. E purtroppo aveva bisogno di un intervento chirurgico piuttosto costoso per tornare a camminare. Come fare per pagare l’operazione e aiutare quella povera creatura?

Silvia non aveva abbastanza soldi per coprire tutte le spese, ma non si è arresa. A gennaio ha deciso di lanciare una campagna per raccogliere fondi per aiutare Rex. Soldi in cambio di ciambelle al formaggio cremoso: e Rex dava una mano sponsorizzando la vendita con il piccolo cartello al collo.

Ma Rex è morto, il cane randagio non è arrivato in sala operatoria

Purtroppo Silvia non ha fatto in tempo a raccogliere i soldi in tempo, perché dopo qualche settimana Rex è peggiorato in maniera improvvisa.

A causa della grave malnutrizione e della disidratazione il suo quadro clinico si è aggravato. Rex è morto al pronto soccorso, nell’ultimo tentativo di salvargli la vita. I soldi raccolti saranno usati da Silvia per la cremazione del cane e quello che rimane sarà donato ad altri cani bisognosi.