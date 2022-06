Purtroppo è morto il cane Teo. Forse molti di voi lo ricorderanno, perché è stato anche premiato come vero e proprio eroe. Teo aveva salvato il gatto Yubbi e la sua casa dall’aggressione di un lupo. Per questo aveva ricevuto un riconoscimento e l’eterna gratitudine della sua famiglia umana. Ma adesso Teo non c’è più, è volato sul ponte dell’arcobaleno.

Teo oggi aveva già compiuto 10 anni. Ma era diventato famoso sei anni fa, quando ne aveva solo 4, dimostrando il coraggio e l’amore per la sua famiglia. Nella sua casa a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, aveva salvato il gatto e la casa dall’attacco di un lupo.

Era una sera di marzo quando un lupo si era avvicinato troppo alla casa dove Teo viveva con il gatto Yubbi e la sua famiglia umana. Il micio si trovava fuori casa, quando il cane si è accorto di un potenziale pericolo. Fissava la porta con i denti digrignati e quando ha incrociato gli occhi di Yubbi ha visto il terrore puro.

Teo non ha esitato nemmeno un istante. Per proteggere il micio di casa e la sua famiglia è corso fuori in cortile, dove c’era un lupo pronto ad attaccare la sua casa. Teo, ovviamente, l’ha difesa con tutto il coraggio che aveva, nonostante fosse molto più piccolo.

Grazie al suo intervento, il lupo se n’è andato con la coda tra le zampe. Teo aveva coraggiosamente ed eroicamente difeso la sua casa e il gatto che era semplicemente terrorizzato per un incontro che nessuno avrebbe mai voluto fare. E che per fortuna non si è più verificato nella loro casa in provincia di Savona. Ma tanto ci sarebbe stato Teo pronto a difendere tutti.

Morto il cane Teo, era stato premiato per il suo gesto eroico

Nel 2016, all’età di 4 anni, per questo suo coraggio aveva anche ricevuto il Premio fedeltà internazionale di Camogli.

Addio coraggioso Teo, buon viaggio verso il ponte dell’arcobaleno.