Mucca adotta 7 cuccioli orfani e li allatta

Questa è una storia dolcissima che deve essere condivisa. E ha per protagonista una mucca che adotta 7 cuccioli orfani, che sono rimasti senza la loro mamma. Non avevano nessuno che si prendesse cura di loro, tranne questa dolce mamma che ha deciso di nutrirli, allattandoli come se fossero proprio figli suoi.

Hanumantha Saali è un allevatore che vive in un villaggio vicino alla città di Lingasugur, nello stato del Karnataka, uno stato dell’India che si trova nella parte meridionale del paese. Purtroppo ha perso la sua amatissima cagnolina dopo che aveva dato alla luce i suoi sette cuccioli.

I poveri cagnolini erano piccolissimi, da soli, orfani di mamma. Non sarebbero mai sopravvissuti senza il latte materno e da soli non avrebbero mai potuto nutrirsi. Ed è in quel momento che all’allevatore è venuta un’idea: e se fosse stata la mucca della sua fattoria a occuparsi di loro?

L’idea gli è venuta quando i cuccioli hanno iniziato a muoversi verso la sua mucca. L’animale da fattoria non li ha mandati via, ma ha concesso loro di prendere il suo latte. Prima uno, poi due e infine tutti i fratellini incoraggiati dalla mucca.

La mucca non era preoccupata della loro presenza, anzi li trattava proprio come se fossero figli suoi. Inoltre la mamma adottiva ha lasciato che i cuccioli giocassero vicino a lui e le mordessero la coda. Poi si sono anche addormentati accanto a lei.

Mucca adotta 7 cuccioli orfani: la storia commuove tutti quanti

Il contadino è felice di questa nuova amicizia. Lui e la sua famiglia fanno solo attenzione quando la mucca si alza, affinché non calpesti accidentalmente i cuccioli.

Nel video, diventato in breve tempo popolare dopo essere stato pubblicato su Yahoo News, si vedono i cuccioli che bevono il latte di mucca e giocano con la coda della mamma adottiva.