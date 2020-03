Mufasa, un cane bellissimo Mufasa, anziano e abbandonato viene salvato

Mufasa un cane anziano, era stato abbandonato in strada, non avendo alcun riferimento, si era adagiato su di marciapiede, in attesa, probabilmente. della sua vecchia famiglia. Passava intere giornate senza né mangiare né bere e quella situazione non poteva continuare a lungo. A quel punto dei volontari che erano da quelle parti per salvare altri cani si resero conto del povero Mufasa, chiesero in giro se quel cane fosse di qualcuno nei paraggi, speravano in una fuga, ma la verità non tardò ad emergere.

Mufasa essendo molto anziano e debole aveva i giorni contati, aveva bisogno di cure e di attenzioni altrimenti non sarebbe vissuto a lungo. I volontari decisero di avvicinarsi a lui, di prenderlo e di aiutarlo in ogni modo possibile, visto e considerato che nessuno nei paraggi si era fatto avanti.

Mufasa inizialmente non si fece prendere dai volontari, ma dopo un po’ di pazienza da parte dei volontari è stato buonissimo e si è lasciato accarezzare, coccolare e finalmente si lasciò prendere.

I volontari lo presero ed in macchina lo portarono da un loro veterinario, molto disponibile ad ogni chiamata. Quest’ultimo vide che Mufasa aveva molti parassiti e tanti segni che dimostravano uno stato di abbandono prolungato nel tempo, insomma, era lì da un po…

Fortunatamente Mufasa reagì bene e, dopo le prime cure e un bel bagnetto tornò come nuovo. Tutto era finito bene per Mufasa che adesso si trova al rifugio con i volontari ed attende solo una bella adozione.

Grazie ai volontari anche questa storia è finita bene, se non ci fossero loro penso davvero che il mondo, per queste anime abbandonate, sarebbe un posto tremendo. Anche noi li ringraziamo di cuore per tutto il lavoro che fanno ogni giorno.