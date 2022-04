Oggi ti vogliamo raccontare la triste e straziante storia di Murchyk, il gatto sopravvissuto alle bombe in Ucraina e che aveva perso la sua famiglia. Proprio quando stava per riabbracciare i suoi affetti umani, però, il felino si è spento raggiungendo il ponte dell’Arcobaleno. Non ce l’ha fatta a sopravvivere e non li ha più rivisti.

Sicuramente Murchyk è diventato nel corso del tempo un simbolo della guerra in Ucraina. E in particolare della resistenza della città di Borodianka, assediata dalle truppe russe e bombardata di continuo. Tra le macerie il suo ritrovamento ha permesso di riaccendere il faro della speranza.

Erano stati alcuni giornalisti a trovarlo proprio tra le macerie della sua casa a Borodianka. Era malconcio, con il muso bruciacchiato e il pelo tutto in disordine. Un animale martoriato dalle bombe russe che nello scatto reso famoso nel mondo da un fotografo continua a mantenere il suo sguardo felino fiero e orgoglioso.

Del gatto Murchyk non si sapeva quasi nulla. All’inizio nessuno conosceva il suo nome, la sua storia, se avesse una famiglia oppure no. E soprattutto se la sua famiglia umana, nel caso ne avesse avuta una, fosse sopravvissuta o meno ai bombardamenti.

Il gatto sopravvissuto aveva trovato casa presso il Ministero degli Interni, che aveva preso a cuore la sua storia. Qui aveva cibo, acqua e una casa. E grazie agli appelli instancabili di chi badava a lui avevano anche ritrovato la proprietaria.

Addio a Murchyk, gatto sopravvissuto alle bombe in Ucraina

Anton Gerashchenko, consigliere del Ministero degli Interni, era riuscito a trovare la sua proprietaria, scoprendo non solo il suo nome ma anche il fatto che avesse una famiglia.

Stava per riabbracciare finalmente la sua mamma umana che stava correndo da lui, quando purtroppo il gatto è morto. I medici hanno tentato di salvargli la vita, ma senza successo.