A Nardò, in provincia di Lecce, in Puglia, una donna deve la sua vita al cane. Quando si è sentita male, l’animale è intervenuto per fare in modo che potesse essere aiutata. Il cane di razza Pinscher salva la proprietaria e ora la sua storia sta facendo il giro del web. A dimostrare lealtà e fedeltà dei cani.

Fonte Pixabay

Questa è la storia del piccolo Moro, che è stato provvidenziale per salvare la sua padrona che non si sentiva molto bene.

Moro con il suo abbaiare e i suoi latrati è riuscito a richiamare l’attenzione necessaria per poter chiamare i soccorsi e aiutare la padrona che si era sentita male.

Fonte Pixabay

La storia ha avuto luogo a inizio novembre, in via Amendola a Nardò, vicino a piazza Cesare Battisti. Era mattina presto e la donna era caduto in casa. Probabilmente aveva avuto un malore. Ed era a casa da sola.

Anzi, no, non era a casa da sola, ma con il suo cane, che ha iniziato ad abbaiare a voce altissima per farsi sentire e attirare l’attenzione. Nell frattempo la donna è riuscita anche a telefonare ai soccorritori, così da essere aiutata.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco con due mezzi. Per entrare, i pompieri hanno rotto una porta a vetri. Il Pinscher, quando li ha visti entrare, li ha portati dalla donna, che aveva male a un braccio, a causa della caduta. Un’ambulanza sopraggiunta ha prelevato la donna e l’ha portata subito in ospedale, per tutte le cure del caso.

Pinscher salva la proprietaria: aveva capito tutto

Chi ha assistito alla scena può assicurare che il cane aveva capito tutto. Quando ha visto andare via la sua proprietaria, il cane però era disperato.

Fonte YouTube M4landr0

Per fortuna i vicini di casa si prenderanno cura di lui, in attesa che la proprietaria possa tornare a casa.