Natalia, la cagnolina abbandonata il giorno di Natale Natalia è una cagnolina abbandonata il giorno di Natale su un marciapiede all'interno di una busta per la spesa; addosso aveva ancora in fiocco

Natalia non ha passato un bel Natale. Lei è stata presa, infiocchettata, pulita e profumata. Poi l’avranno portata come regalo a qualche bambino. Ma era probabilmente un regalo non gradito e in giorno di Natale i suoi nuovi proprietari l’hanno infilata in una busta della spesa, con ancora addosso il fiocco e una pettorina blu e l’hanno abbandonata sul marciapiede.

“Che sarà mai… è solo un cane!” avranno pensato i “signori” tornando ad ingozzarsi per Natale con le prelibatezze preparate per l’occasione. Si saranno anche scambiati gli auguri… hanno postato qualche bella frase su Facebook scrivendo che a Natale sono tutti più buoni e messo qualche like a qualche cagnolino maltrattato.

Beh, si certo… vi chiederete come facciamo a saperlo. Lo sappiamo… perché questo è il profilo tipico di chi fa gesti come questo. In pubblico sono impeccabili, persone per bene che si dichiarano amanti degli animali. Ma dimentichiamoci di loro e di chi, con troppa leggerezza, ha deciso di regalare loro un cane.

Natalia è stata trovata ancora all’interno della busta da spesa davanti alla fermata dell’autobus a Viale Napoli a Frosinone, dai volontari dell’associazione animalista “Le code degli Angeli Onlus” che ha la sede a Pofi.

Ecco il post di Le Code degli Angeli Onlus che ha scatenato un’ondata di rabbia e sconcerto.

“NATALIA DA FROSINONE

Di sicuro era la “Sorpresa di Natale”, ma…sorpresa!!!! Non sei stata gradita.

Viale Napoli, Frosinone, una borsa per la spesa e dentro lei: Natalia, che aspettava qualcuno che la portasse via, composta con la sua pettorina azzurra ( forse credevano fosse un maschietto) e lo sguardo di chi non ha capito perché si trova la.

È la vigilia di Natale ed a te che hai commesso un atto tanto miserabile, non vogliamo augurare nulla…Non lo meriti, non meriti nemmeno tutto il male del mondo.

Per fortuna ci sono persone che non si sono voltante dall’altra parte e ci hanno chiamati.

Natalia per il momento è con una volontaria, passerà il suo primo Natale in famiglia, una famiglia provvisoria che ne cercherà una che si prende cura di lei per sempre sempre.

Info e adozioni 3459962109″

L’hanno chiamata Natalia perché è stata trovata a Natale. Fortunatamente, il loro post ha scatenato l’indignazione degli utenti che hanno fatto a gara a condividere il loro appello.

Francesca Miranda, la presidente dell’associazione Le Code degli Angeli Onlus adesso ha una lunga fila di “aspiranti genitori” e sta valutando tutte le richieste, una per una.

Se desiderate candidarvi per adottarla, potete farlo contattando l’associazione sulla loro pagina Facebook Le Code degli Angeli Onlus o telefonando al numero: 3459962109.