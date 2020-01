Negoziante mette divano, acqua e cibo per cani randagi nel suo negozio Un negoziante ha deciso di mettere nel suo negozio un comodo divano e acqua e cibo freschi per i cani randagi bisognosi

Maurílio Mendes è un negoziante dal cuore d’oro. Lui ha un negozio di articoli da regalo che si trova in via Floriano Peixoto, a Capão Bonito. Questo non è solo il luogo dove trovare un’idea regalo o altri accessori utili. Qui possono trovare rifugio gli animali randagi: ci sono un comodo divano e acqua e cibo sempre freschi.

Il signor Maurílio Mendes è davvero una brava persona. Che ha deciso di aprire le porte del suo negozio a chi ha bisogno. Ed ecco che all’interno ha sistemato un divano dove i cani che vivono in strada possono riposarsi al sicuro e potendo contare su cuscini morbidi.

Vicino possono poi trovare dell’acqua fresca con cui dissetarsi e anche dell’ottimo cibo, così da non dover più rovistare in giro.

La sua storia è diventata molto popolare, anche fuori dai confini del suo paese, complice il web che ha fatto diventare la sua iniziativa decisamente virale. Ma llui si stupisce di tanto clamore. Fa solo quello che si sente di fare. “Mi sono sempre piaciuti i cani: quindi lascio loro acqua, cibo e anche un divano per farli riposare”.

Il negoziante non è sicuro del momento in cui ha iniziato a prendersi cura degli animali randagi. Tutto ha avuto inizio dopo aver adottato un cucciolo di strada. Da quel momento il suo negozio è diventato il punto di riferimento per tutti i quattro zampe che non hanno una casa dove andare. “Di solito riposano qui sei animali, altri mangiano e se ne vanno. Non hanno mai disturbato i clienti del negozio”.

Indianara Dominguez, una delle prime a diffondere la sua storia, ha scritto: “Ho visto persone che lasciavano entrare i cani al riparo dalla pioggia o dal caldo, ma avere un divano solo per i cuccioli che non sono nemmeno i suoi è la prima volta. L’ho trovato incredibile, perché in questi giorni ciò che vediamo di più è il maltrattamento e la mancanza di amore”.