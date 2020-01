Negrita, percorre oltre 1000 miglia per tornare da coloro che le avevano salvato la vita "L'abbiamo vista che fissava la porta di casa. Era affamata ed aveva le zampe ferite. In quel momento abbiamo capito una cosa troppo importante..."

Una coppia di anziani che vive in Argentina, trovò un cane gravemente emanciato, in stato di gravidanza, che giaceva immobile in un angolo della strada. Dispiaciuti dalla scena, decisero di aiutarla e di portarla a casa con loro. Decisero di battezzarla Negrita e nei giorni successivi, si presero cura di lei, dandole ogni giorno un buon pasto e dell’acqua pulita.

Non molto tempo dopo, Negrita diede alla luce una cucciolata di cuccioli sani. I due anziani decisero di prendersi cura anche dei piccoli, nonostante fossero preoccupati che a causa della loro età, non sarebbero stati in grado di fornire le cure adeguate e l’educazione necessaria per tutti quei cani.

Così, dinanzi alla realtà, la coppia decise di chiedere aiuto ai volontari del posto, per far adottare tutti i cuccioli.

Riuscirono perfino a trovare una casa migliore per Negrita, ma durante il tragitto verso la nuova famiglia, la cagnolina scomparve in modo misterioso.

Diversi giorni dopo, di rientro a casa, i due anziani trovarono Negrita che fissava la loro porta di casa. Aveva percorso oltre 1000 miglia per tornare da loro. Le zampe erano piene di piaghe, a causa dell’asfalto, era confusa ed affamata, ma era tornata a casa!

In quel momento la coppia capì quanto era importante la loro famiglia per Negrita e decisero di non separarsi mia più da lei. Questa sera ci lascia una lezione molto importante: nulla si avvicina all’amore e alla lealtá di un cane!

I due anziani avevano salvato Negrita dalla strada, l’avevano salvata da una morte certa e gli avevano dato una possibilità di essere felice. Le avevano permesso di dare alla luce i suoi cuccioli da sola e poi avevano trovato ad ognuno di loro una casa come la sua, una casa piena d’amore. Come poteva questa cagnolina non ricambiarli con la sua lealtà?