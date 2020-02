NERETO: uomo perde la vita a causa di un malore improvviso. Il cane lo veglia tre giorni e tre notti. Uomo muore per un malore improvviso. Il suo cane lo veglia tre giorni e tre notti. "Quando lo hanno portato via, lo ha guardato un'ultima volta con le lacrime agli occhi, poi..."

Lo spiacevole episodio si è verificato a Nereto, un comune italiano in provincia di Teramo. Un uomo di 79 anni, di nome Domenico Trifari, ha perso la vita a causa di un malore improvviso. Per tre giorni e tre notti il suo fedele angelo peloso, un meticcio di 6 anni di nome Ermanno, ha vegliato il suo corpo senza vita, proteggendolo da tutto. È rimasto lì, senza mangiare e senza bere.

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati vicini dell’uomo, preoccupati dal fatto che lo vedevano da giorni. Hanno allertato le forze dell’ordine, che si sono recate sul posto insieme ai Vigili del Fuoco. Quest’ultimi sono entrati in casa ed è stato allora che si sono resi conto di ciò che era accaduto. Il corpo senza vita dell’uomo giaceva a terra, con il cane al suo fianco.

Sul posto è stato richiesto anche l’intervento dei veterinari dell’ASL, che avevano il compito di portare via digli l’animale. La cosa più commovente è stata raccontata da una volontaria dell’OPIA:

“QUELLO CHE NON DIMENTICHERÒ MAI È IL MOMENTO IN CUI I VETERINARI DELL’ASL GLI HANNO MESSO IL COLLARE PER PORTARLO VIA PER SEMPRE DAL SUO AMATO PADRONE. IL CANE SI È GIRATO VERSO L’UOMO A TERRA, LO HA FISSATO PER ALCUNI SECONDI CON GLI OCCHI LACRIMOSI, POI SI È FATTO METTERE IL COLLARE CON UNA DIGNITÀ CHE POCHI ESSERI VIVENTI HANNO. CON LA STESSA COMPOSTEZZA E DIGNITÀ, È SALITO CON ME SUL FIORINO DELL’ASL. UNA VOLTA DENTRO SI È ALZATO SU DUE ZAMPE, PER GUARDARE FUORI IL FINESTRINO”.

I vicini dell’uomo defunto hanno raccontato che Domenico aveva adottato Ermanno dal canile e che sin da subito, i due avevano instaurato un legame fortissimo e speciale. Facevano venire il sorriso, anche solo guardandoli.

La triste vicenda è rimasta nel cuore di centinaia di persone e si è diffusa in tutta Italia.

L’amore e la fedeltà di un cane, va oltre ogni limite immaginabile.