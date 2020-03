Non mangia da così tanto tempo che il cucciolo ha dimenticato come si fa Il cucciolo di cane è da così tanto tempo che non mangia e tocca cibo che di fatto si è dimenticato come si fa a mangiare

Questo povero cucciolo che è stato salvato da alcune persone di buon cuore non mangiava da tempo. Non toccava cibo da così tanto tempo che non solo era magrissimo e rischiava di morire. Il povero cucciolo nemmeno si ricordava più come si faceva a mangiare.

Un giorno una donna che vive a Tampa, in Florida, guardando dalla finestra di casa si è accorda di qualcosa che non andava. Fuori, in strada, c’era un povero cucciolo di barboncino che si trovava in uno stato di malnutrizione davvero molto grave.

Il suo aspetto non era molto sano, era decisamente malato: doveva assolutamente intervenire per fare in modo di salvargli la vita. E così ha subito chiamato un rifugio per chiedere che intervenissero per aiutarlo a riprendersi.

Debbie Goldsberry, fondatrice di Senior Paws Sanctuary, ha raccontato che la donna, guardando dalla finestra, aveva come l’impressione di guardare uno scheletro.

E invece era un povero cucciolo di cane, così magro da sembrare proprio uno scheletro. Quando gli agenti del centro di controllo degli animali sono intervenuti hanno scoperto che in realtà i cani che stavano morendo di fame erano tre.

Tutti i volontari accorsero per salvare i cani, ma due di loro morirono poco dopo. Il barboncino Beni, questo il suo nome, rimaneva aggrappato alla vita con le ultime forze rimaste.

I veterinari lo sottoposero a tutte le visite possibili e immaginabili: aveva 9 anni, soffriva di diabete, di tumore alla zampa, di un’infezione alla pelle e aveva perso la sua pelliccia.

Le condizioni di salute erano gravissime, così Beni venne trasferito in un rifugio di emergenza dove il personale ha fatto tutto il possibile per salvarlo. La situazione era così critica che qualcuno aveva pensto di addormentalro per sempre. Ma poi una donna decise di intervenire e di prendersi cura di lui: aveva persino dimenticato come si faceva a mangiare. Anche mettendogli il cibo in bocca, non sapeva come fare. Fortunatamente con tanta pazienza Beni si è lentamente ripreso.

Ogni giorno migliora e ha imparato che merita tanto amore. E la donna che lo ha salvato non glielo fa mai mancare.