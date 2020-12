Questa è la triste storia di un cane legato a una catena così corta e così pesante che per il povero cucciolo era impossibile muoversi e cercare aiuto e riparo. Chi può aver commesso una crudeltà del genere nei confronti di una povera creatura innocente che non aveva fatto del male a nessuno? Per fortuna è stato salvato.

Libre non riusciva nemmeno a tirare su la testa da quanto pesava quella corda che lo teneva stretto al suo posto. Era un cane da guardia e ci si aspettava da lui che resistesse a ogni cosa senza bisogno di cure e di amore.

Il cane era stato lasciato fuori a soffrire, senza cibo e senza acqua. Legato con una corda così corta e così pesante da non poter assolutamente fare nulla. Un maltrattamento davvero disumano, non vi pare?

Per Libre la vita è sempre stata molto dura, perché viveva in condizioni decisamente deplorevoli. Sempre in piedi, sempre sull’attenti, senza nessuna attenzione o cura.

Una vita crudele passata legata a una catena attaccata a una finestra. Il povero cane era pelle e ossa. Anche se Libre aveva ricevuto maltrattamenti inauditi, non aveva perso il suo amore per le persone. Ed era un cane dolce e amichevole, che attendeva di essere salvato.

Il salvataggio del cane legato a una catena e la sua trasformazione

Grazie ai vicini che hanno chiamato la polizia, per fortuna i soccorritori hanno portato via Libre da quell’inferno. I vicini erano preoccupati dalla sua magrezza e dalle sue condizioni di vita.

Non è stato difficile portare via l’animale dal proprietario. Per prima cosa gli hanno tolto la catena e poi hanno fornito al cane tutte le cure necessarie.

Grazie a una nuova famiglia e grazie alla guarigione delle sue ferite, Libre ha trovato la felicità. Finalmente.