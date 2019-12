Non sono cani di razza, ma cambiano la vita a chi li adotta Spesso chi cerca un cane lo vuole di razza. Ma anche i cani non di razza che vivono nei rifugi e aspettano una casa cambiano la vita a chi li adotta

Volete adottare un cane? E’ un bellissimo gesto d’amore. Ma se desiderate adottare un animale per allargare la vostra famiglia, perché dovete per forza cercare un cane di razza e comprarlo in un negozio o in un allevamento? Ci sono tanti cani nei rifugi pronti ad accogliere il vostro amore. Sapranno cambiare la vita a chi li adotta.

Sono tutti belli i cani del mondo. Certo, se cercate una razza per un particolare motivo, potreste aver bisogno di rivolgervi a un allevatore. Oppure rivolgervi comunque a un canile.

A volte anche i cani di razza vengono abbandonati e ritrovati tutti tristi e soli in strada, bisognosi di affetto, di cure, di amore, di una famiglia che si prenda cura di loro e di una casa calda e accogliente.

Provate a entrare in uno dei tanti canili delle nostre città, dove vivono tantissime anime bisognose di una seconda opportunità. Di sicuro dimenticherete subito la razza del cane e vi innamorerete solo ed esclusivamente del loro sguardo, che vi seguirà mentre vi muovete tra quelle gabbie che per loro sono diventate una casa, ma che si spera non lo siano tanto a lungo. Se sarete fortunati e incrocerete i loro sguardi tornerete a casa con il cuore che batte forte e con un po’ di tristezza. E vi chiederete come hanno fatto ad abbandonarli in strada.

E ritornerete sicuramente al rifugio. Per ritrovare quegli occhi e quelle storie che sapranno cambiare per sempre la vostra vita. E tornerete a casa con un nuovo migliore amico peloso, che saprà donarvi tutto l’amore di cui un essere vivente è capace. Non vi lascerà mai, sarà sempre al vostro fianco, sarà il compagno più fedele che abbiate mai avuto. E vi domanderete come avete fatto a non pensarci prima. Sicuramente, se ne avrete la possibilità, ritornerete in quel rifugio. Fido, magari, ha bisogno di un fratellino o di una sorellina.