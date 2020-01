Nonna mette a rischio il nipote per salvare il gatto sul balcone Una nonna mette a rischio la vita del nipote calandolo da un balcone per salvare il loro gatto

I nonni non metterebbero mai a rischio la vita dei loro amati nipoti. Ma dalla Cina ci arriva un video che dimostra che non è sempre così. Una nonna è stata immortalata mentre cala il nipote dal balcone per salvare il loro gatto sul terrazzo sottostante il loro.

Non sappiamo dove è stato girato questo video, ma con tutta probabilità ci arriva dalla Cina. Nelle immagini, girate all’esterno di un condominio, si vedono una nonna e il nipotino sul balcone, che cercano di salvare il loro gatto che, non si sa come, è finito sul balcone del piano di sotto.

Forse il micio è caduto o è saltato di sua volontà al piano sottostante. E forse il vicino di casa non c’è, per questo motivo la donna ha ideato un piano per salvarlo che però ha lasciato tutti senza parole.

La nonna ha prima legato il nipote di 7 anni con una corta e poi aiutata da altre due persone lo ha calato giù dal quinto al quarto piano, con lo scopo di recuperare così il loro gatto.

Tutto per fortuna è andato bene: il bambino è riuscito, non senza evidenti difficoltà vista la situazione, a prendere il gatto e a riportarlo a casa. Ritornando sano e salvo. Ma quella donna si è resa conto del rischio che ha fatto passare al bambino?

Il suo gesto, immortalato da vicini e passanti, ha suscitato moltissime polemiche. Il portavoce del comitato residenziale locale sottolinea come i genitori abbiano corso un rischio lasciando quel bambino ai due nonni che, in questo caso e chissà in quanti altri, hanno messo a rischio la sua vita.

La nonna però non ci sta e sottolinea che tutto è andato bene. Rivedendo però i video del suo gesto sconsiderato si è resa conto della gravità della situazione.

Chiamare i vigili del fuoco non sarebbe stato meglio?