Nonno disperato porta il cane in un ospedale, ecco come reagisce il dottore Un povero nonno disperato non sapeva più che fare e così ha portato il cane in un ospedale per umani. Ecco la reazione del dottore

Un povero nonno disperato un giorno si è presentato all’ospedale rurale di Huejotzingo in Messico: il suo cane stava male. Il dottore che lo accolse si aspettava di vedere una persona che stava male e non capiva a chi si riferisse l’uomo. Ma quando ha capito che aveva bisogno di aiuto per un cane, la reazione del medico è stata unica.

Questo povero signore era disperato e non sapeva proprio a chi rivolgersi. Aveva la diarrea, era sempre stanco, non ne voleva sapere di mangiare. Il povero cane riusciva a malapena a bere l’acqua, ma si lamentava molto ed era giù, era molto triste. Il nonno disperato si è presentato al medico dell’ospedale che all’inizio non aveva capito, ma quando ha capito che c’era un cane bisognoso di aiuto non ha esitato ad agire.

Il povero cane si trovava dentro una borsa appoggiata per terra, davanti ai piedi dell’uomo. Il dottore era confuso e spaventato all’inizio perché pensava ci fosse un bambino lì. E invece si ritrovò davanti un cucciolo in condizioni davvero pessime.

In quella zona rurale del paese c’erano molti cani che vagavano per le strade, magrissimi, trascurati, non vaccinati, che passano di casa in casa dormendo fuori al freddo e al gelo. Il medico voleva dire al vecchietto che quello era un ospedale sanitario per le persone e non per gli animali, ma quando l’uomo insistette volendolo anche pagare per aiutarlo, il medico non poté far a meno che intervenire.

Il dottore ha chiesto a una delle sue studentesse di presenziare per aiutarlo. Lo hanno controllato, pesato, dato dei farmaci e un po’ di flebo per riprendersi. Ovviamente non gli chiesero niente e gli dissero che poteva tornare quando voleva per un controllo.

Questo medico ha dimostrato di avere davvero un grande cuore, intervenendo per aiutare questo signore e il suo cane.