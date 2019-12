Nubby il cucciolo a due zampe il cucciolo a due zampe che stava per essere abbattuto

Questa storia ci mostra che ogni cane merita una possibilità di vivere, senza fermarci a giudicare alle apparenze. Un cane, Nubby, nato senza le due zampe anteriori, stava per essere abbattuto, così come deciso da Lou Robinson, la sua padrona. Il veterinario, dove aveva portato Nubby per commettere il terribile gesto, decise che il cagnolino meritava un’altra possibilità.

Il veterinario si è opposto a quella folle decisione, al punto tale da avere una reazione molto nervosa nei confronti della signora Robinson

che venne quasi cacciata dallo studio veterinario e decise di tenerlo con lui momentaneamente.

A quel punto, ha chiamato “Warriors Educate About Rescue”, un altro centro veterinario molto famoso in America, specializzato per l’aiuto a cani senza arti e fortunatamente sono stati tempestivi nell’aiutarlo. Il cucciolo, un boxer bianco,è stato immediatamente dotato di una carrozzina speciale che gli permetteva di deambulare in maniera normale, di bere, mangiare e giocare come tutti i cagnolini.

Successivamente Nubby è stato immediatamente adottato dal signor Jhonson e sua moglie, due signori adorabili che si sono prodigati per averlo immediatamente e alla fine ce l’hanno fatta.

Per fortuna, ora è in buona salute e vive con i suoi nuovi padroni, che adorano fargli le coccole e giocare con lui. Dissero che avrebbero fatto di tutto per dargli la vita che merita ed oggi questi due signori hanno senz’altro dato un bellissimo esempio. Il cucciolo ha stretto un legame particolare con la bimba, certo è una caratteristica dei boxer legare con i più piccini, sicuramente per una questione di gioco, loro non ne hanno mai abbastanza di palline e sonarelli. Ndobbiamo giudicare solamente dalle apparenze un cagnolino o un animale in generale, dovremmo cercare di essere più profondi e sensibili perchè i nostri amici pelosi rimarranno a fianco noi sempre e non ci giudicheranno mai, cosa che proprio da loro dovremmo imparare.