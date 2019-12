Nuova Zelanda, cane malato curato con la medicina tradizionale perde la vita In Nuova Zelanda un cane ammalato di cancro è stato curato con la medicina tradizionale. Il povero animale è morto a 9 anni

Dalla Nuova Zelanda ci arriva una storia che ha dell’incredibile e che ha per protagonista il povero Bobby, un Rottweiler che si è ammalato di cancro. I suoi proprietari hanno deciso di curarlo con la medicina tradizionale. Il piccolo è morto a 9 anni. I suoi umani sono stati condannati duramente per non averlo curato a dovere.

Bobby stava molto male. Gli era stato diagnosticato un cancro, che però non è mai stato curato a dovere. Il rottweiler aveva solo 9 anni quando è morto in condizioni davvero pessime. Aveva sulla zampa destra posteriore una piaga aperta e completamente ricoperta di vermi.

La zampa era gonfia ed era anche deformata, proprio a causa del tumore che l’aveva colpito. Bobby era magrissimo, emaciato. Le costole e la colonna vertebrale erano ben visibili sotto la sua pelliccia.

La coppia cinese di Lower Hutt, in Nuova Zelanda, che doveva prendersi cura di lui, al posto di portarlo dal medico veterinario per le cure di cui aveva bisogno, ha deciso di curarlo con la medicina tradizionale. Bobby aveva bisogno di trattamenti speciali, dal momento che le sue condizioni erano disperate.

Quando è finalmente arrivato davanti a un medico veterinario, non c’è stato più niente da fare per lui. Per anni non è stato curato, è stato lasciato praticamente a se stesso, a morire magari tra atroci sofferenze. E così hanno deciso di porre fine alla sua agonia, optando per l’eutanasia.

La coppia cinese che non si è presa cura di Bobby è stata prima multata e poi condannata a non poter più avere animali domestici almeno per cinque anni. Secondo la Spca neozelandese si tratta di un caso di crudeltà mai visto prima nel paese.

Curandolo o semplicemente amputandogli la zampa, probabilmente Bobby si sarebbe salvato, non avrebbe sofferto e avrebbe vissuto una vita degna di questo nome.