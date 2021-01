“Oggi è volata in cielo. Per me sei stata un faro in mezzo al buio”. È morta Kira

Addio alla cagnolina Kira, un’eroina a quattro zampe che faceva parte della Componente Cinofila dei Vigili del Fuoco di Cagliari. Negli anni trascorsi tra il 2007 e il 2016, questa femmina di Border Collie ha partecipato a molti interventi di soccorso, salvando la vita di molte persone.

Un esempio, è la tragedia del terremoto avvenuto a L’Aquila nel 2009. L’evento sismico ha comportato più di 300 morti e migliaia di sfollati. I cani delle unita cinofile dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’odine di tutta l’Italia, hanno lavorato nella ricerca delle persone sotto le macerie. Kira era tra questi cani e il suo lavoro, è stato indispensabile per i suoi colleghi.

In tutti gli interventi, la cagnolina ha lavorato accanto al suo conduttore, Gavino Fiori. Lo stesso Vigile del Fuoco, ha voluto salutarla per l’ultima volta, sul suo profilo Facebook:

Oggi è volata in cielo Kira… compagna unica e speciale, colei che è riuscita a toccare la parte più profonda del mio cuore e della mi anima. Grazie per essere stata un faro in mezzo al buio per me. Rip.

Kira e i cani delle unità cinofile

Vengono chiamati eroi a quattro zampe, perché è grazie a loro che i soccorritori riescono a salvare la vita delle persone coinvolte nelle catastrofi. Da sempre, il loro ruolo risulta di primaria importanza per coadiuvare le operazioni di ricerca.

Grazie al loro fiuto, i ricercatori riescono ad individuare i punti precisi in cui scavare, in caso di terremoti o di valanghe. Ogni singolo cane addestrato, riesce a seguire la fonte odorosa delle persone, trasportata nell’aria o lasciata sul terreno.

Credit: Facebook

Proprio in queste ore, in Abruzzo questi eroi a quattro zampe stanno lavorando in modo continuo, per trovare quattro ragazzi dispersi sul Monte Velino.

Oggi un altro membro importane dell’unità cinofila sta percorrendo il ponte dell’arcobaleno. Tanti i messaggi d’affetto e d’addio per la grande Kira.