Un nonno ogni giorno si avvicina dai due cani del suo vicino per dargli da mangiare. Un gesto davvero gentile, perché per l’anziano signore quei due pelosetti sono come amici. A raccontare questa storia è Isabel Critkian, una ragazza di 29 anni che ha pubblicato un video che è diventato rapidamente virale sui social network.

Nel video si vede il suo vicino Max, un anziano gentiluomo di 84 anni che, ogni giorno, esce sul suo terrazzo nella sua casa in Spagna per andare a dare qualche bocconcino prelibato ai due cani del suo vicino. La relazione che si è creata fra i due cani e l’anziano è di assoluto amore ed empatia.

Ogni mattina, senza che nessuno glielo abbia mai chiesto, nonno Max va sul terrazzo e porta un po’ di cibo ai due cani giustificandosi col fatto che i due quattro zampe sono così giocherelloni e affettuosi nei suoi confronti che semplicemente non riesce a resistere ai loro occhioni.

Tutti i giorni nonno Max prepara con cura la colazione per i due amici, poi apre la porta ed esce sul terrazzo: qui i due cani lo aspettano con trepidazione, scodinzolando ansiosamente.

Il video del nonno che si avvicina ai 2cani per nutrirli è diventato virale

Isabel, la proprietaria dei cani, ha confermato che ogni mattino i due cani aspettano Max sulla terrazza: sanno che verrà a dargli dei premietti. La donna ha spiegato che adora vederli interagire insieme. Col tempo, questa colazione mattutina è diventata una routine sia per Toutou, un cane di 9 anni, sia per Ron, un cuccioline di soli 4 mesi.

Isabel ha precisato che questa scena si ripete tutte le mattine, a meno che loro non siano in casa. Max, attraverso la sua finestra, alza lo sguardo verso il terrazzino dove si trovano i due cani e dà a loro dei premietti. I due cani, già da prima, si posizionano all’angolo ad aspettare che Max appaia perché sanno bene che l’ora degli snack per cani si avvicina.

