Oliver il pitbull Oliver era stato trovato da Sophie in pessime condizioni

Una ragazza di nome Stephanie si rese conto che per strada c’era un pitbull, in pessime condizioni e bisognoso di aiuto. Disse: “Aveva la scabbia diffusa in un modo che non aveva mai visto prima. Quando l’ho visto nella sua gabbia, ho letteralmente iniziato a piangere. Oliver si è appena scrollato e si è leccato le gambe, aveva delle macchie sul corpo e sanguinava, era pieno di infezioni e malattie “, dice Stephanie ad un giornale locale.

Stephanie contattò immediatamente Tanner Smith, un addetto alla protezione degli animali della Humox Society nella contea di Knox. Voleva portare Oliver fuori da quella gabbia e portarlo in una famiglia amorevole. “Quando l’ho visto per la prima volta, mi sono innamorato immediatamente”, dice Tanner Smith e continua: “Sembrava così male.

Sapevo che dovevamo aiutarlo. “Nonostante tutto il dolore che aveva chiaramente provato, era chiaro che questo pitbull aveva bisogno di amore.

Quando i volontari della guardia animale si sedettero accanto a lui e iniziarono ad accarezzarlo, Oliver si sdraiò per terra mentre scuoteva la coda senza sosta. Sebbene gran parte del passato di Oliver non sia chiaro, Stephanie e Tanner credono che il pitbull appartenesse sicuramente a qualcuno prima di finire per le strade. Non è stato particolarmente malnutrito quando l’hanno trovato.

Sembra che avesse dei proprietari ma non è stato preso dal veterinario quando ha iniziato a sentirsi male. Ciò che fecero fu lasciarlo quando vide che non stava migliorando. ” Dopo un controllo esaustivo da parte del veterinario, a Oliver sono stati diagnosticati acari del follicolo pilifero e varie infezioni della pelle.

Stephanie e suo marito Johnny hanno organizzato una stanza per Oliver e gli hanno permesso di stare con loro mentre aspettavano la sua adozione.

Stephanie, dopo aver visto l’incredibile forza di Oliver di riprendersi, spera di trovare una famiglia che lo ami e viceversa. “Oliver si comporta come se avesse ricevuto amore per la prima volta e voleva solo restituire tutto quell’amore”.