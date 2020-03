Ollie, il cucciolo che ha resistito al sonno di notte a causa del suo passato traumatico Ollie è un cucciolo di cane che ogni notte resiste al sonno per un passato traumatico che ne ha segnato per sempre la vita

Ollie è un cane davvero speciale. Quando la famiglia lo ha adottato, sapeva che era il perfetto nuovo membro della famiglia. Sin dalla prima notte, però, ha fatto di tutto per resistere al sonno e stare sveglio. Un passato traumatico e doloroso non lo lasciava dormire tranquillo.

Quando la famiglia ha visto Ollie, un pastore tedesco molto dolce, si è subito affezionata a lui. Lo ha portato a casa, per crescere insieme ai loro figli. Era l’animale perfetto per tutti quanti. Tutto sembrava andare bene il primo giorno, finché non è arrivata la notte. I genitori umani del cane notarono che invece di dormire nella cuccia, continuava a rimanere al loro fianco, facendo molta attenzione a quello che facevano.

All’inizio pensarono fosse una cosa normale, doveva abituarsi a loro. Erano pazienti, lo amavano e volevano farlo sentire a casa. Le notti insonni di Ollie, però, continuavano: ogni notte stava accanto a loro senza perderli mai di vista sino al mattino. A volte era in grado di rimanere seduto per ore. E si lamentava spesso.

Decisero di portarlo dal veterinario. In realtà Ollie stava bene: era giovane e pieno di vita. Lo specialista non sapeva cosa dire alla sua famiglia, se non che magari soffriva di stress per la nuova situazione. E quello avrebbe potuto causare insonnia.

Le notti insonne andavano avanti. Così i genitori decisero di rivolgersi al rifugio. Non per riportarlo indietro, ma per scoprire più cose possibili sul suo passato. Nel caso di Ollie il rifugio aveva un’informazione sul suo conto che forse poteva tornare utile alla nuova famiglia.

L’ex proprietario una notte lo portò fuori di casa, così all’improvviso. E lo lasciò al mattino presto nel rifugio dove lo avevano trovato. Lo avevano abbandonato, senza mai voltarsi indietro. Per questo Ollie non riesce a dormire: ha paura che possa capitare di nuovo.

Ollie deve tornare a fidarsi nuovamente degli esseri umani e superare questo trauma che gli causa stress e insonnia. E la famiglia con il suo amore spera con tutto il cuore di poterlo guarire.