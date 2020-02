Pacino non deve morire Pacino,

Pacino è stato abbandonato da solo in una casa abbandonata a Camden, nel New Jersey, nel 2013. Ferite estreme hanno coperto tutto il suo corpo, venne portato in una clinica e le cose per lui si misero peggio del previsto. Tuttavia, la donna, medico anziano che lavorava come tecnico veterinario quel giorno, di nome Brittany Elder PRESE IN MANO LA SITUAZIONE.

In effetti, gli ufficiali che lo hanno portato in ospedale hanno detto che era in “una forma davvero brutta, aveva subito di tutto” ed era “troppo aggressivo da gestire”, ma l’anziano sapeva che doveva dargli un’altra possibilità. “Quando lo hanno portato nella sala visita, lo avevano in un gabbiotto gigante”, ha detto la dottoressa Elder “Ho aperto la cassa e lui era rannicchiato nella parte posteriore e non sarebbe uscito, ma ho visto che era tutto insanguinato ed estremamente ferito.

Lo hanno scaricato dalla cassa e mi è caduto in grembo perché non riusciva a stare in piedi. Stava tremando e così spaventato. Il suo corpo era freddo, magro e sporco. ”

Il medico si sedette sul pavimento con il povero cane e lo trattenne per un po ‘. Voleva disperatamente aiutarlo e mostrargli che poteva ancora essere amato.

Il veterinario e gli ufficiali di controllo degli animali presumevano che il cane fosse stato usato come esca, date le sue orribili ferite, decisero di far dormire Pacino per sempre. Tuttavia, la dottoressa non voleva che ciò accadesse. “Ad un certo punto, anche se soffriva così tanto, mi guardò e mi leccò il viso. Fu in quel momento che sapevo che questo cane non era” troppo aggressivo “e che dovevo fare qualcosa per salvargli la vita. Decisi che mi sarei preso la piena responsabilità finanziaria per lui e che avrei anche trovato una famiglia. Dovevo solo fare qualcosa e in fretta. ”

Le sue ferite gravi non potevano essere ricucite, quindi il veterinario ha dovuto mettere una dozzina di drenaggi attorno al suo corpo per evitare infezioni. Dopo che Pacino ha subito un intervento chirurgico, la dottoressa e il suo ragazzo a quattro zampe hanno iniziato a prepararsi. In casa non avevano idea di come prendersi cura del cane terrorizzato e insicuro, ma tutti i loro dubbi svanirono nel nulla appena arrivarono a casa.

Sebbene Pacino fosse molto birichino nei primi giorni nella sua nuova casa, quasi immediatamente si rese conto che la sua nuova mamma e suo papà non significavano nulla di male e che erano lì per aiutarlo. Sembrava essere stato abusato dal suo ex proprietario, ma anche che ora si sentiva al sicuro. Li ha lasciati pulire le ferite e gli ha dato delle medicine. È stato un rapido legame tra la coppia e il cane. “Si è fidato così tanto di noi che ci ha permesso di fare tutto il necessario per aiutarlo”, ha detto la donna. Il povero cane non aveva idea di come comportarsi come un cane normale, quindi solo la pazienza e l’amore lo curarono.