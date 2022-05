Oggi vogliamo raccontarti la storia di Cierra e di Nilla, una donna e il suo dolce cagnolino che devono trovarsi una nuova abitazione. Il loro padrone di casa discrimina il Pitbull, un dolce cagnolino che non ha mai dato problemi nel complesso residenziale, che si professa pet friendly, dove ha abitato con la sua mamma umana. Ma che a quanto pare non ama così tanto gli animali domestici.

Fonte foto da Instagram di Nilla the Pittie

Cierra vive in Texas, in un complesso residenziale pet friendly, dove i cani sono ammessi. Quando ha visto l’annuncio di un cucciolo di pitbull che cercava casa ha deciso di adottarlo e portarlo a casa con sé. Non pensava di avere problemi con il proprietario di casa.

Cierra ha chiamato il cane Nilla e le ha preparato la sua cuccia. Poi ha informato il padrone di casa sulla novità e sul fatto che un cane avrebbe vissuto con lei. L’uomo non aveva alcun dubbio, peccato che quando ha scoperto che era un cane di razza Pitbull ha iniziato a fare storie.

Dopo una settimana dall’arrivo di Nilla in casa sua, Cierra ha dovuto prendere una dura decisione. O rinunciare al cane o cambiare casa. E non ha avuto dubbi sulla strada da intraprendersi: la donna ha trovato un’altra abitazione poco distante da quella vecchia.

La nuova casa si trova, infatti, vicino al vecchio appartamento. Cierra ha raccontato che lei e Nilla sono inseparabili: fanno tutto insieme e dormono anche insieme. Impensabile abbandonarla per rimanere nella casa precedente.

Fonte foto da Instagram di Nilla the Pittie

Padrone di casa discrimina il suo Pitbull e la proprietaria del cane cambia casa

Per fortuna i proprietari della nuova abitazione non hanno avuto problemi ad accogliere Cierra con Nilla.

Fonte foto da Instagram di Nilla the Pittie

E pensare che il precedente complesso di appartamenti era pet friendly. Forse solo a parole, sicuramente non nei fatti.