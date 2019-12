Papà porta la neve e l’inverno in casa per il suo amato gattino Un papà umano ha deciso di portare neve e inverno in casa per poter far felice il suo amato gattino

Nate Troy stava andando a prendere la sua auto in un parcheggio vicino a casa, quando un gatto soriano senza una casa decise di entrare a far parte della sua vita. Non stava cercando un nuovo animale domestico, ma il micio non era d’accordo. E un giorno gli ha fatto un regalo grandissimo: ha portato neve e inverno nella sua abitazione. L’uomo era allergico ai gatti. Ma quando quel povero trovatello si avvicinò a lui capì che era stato adottato da quel micio. Ci sono volte in cui siamo noi a scegliere i nostri animali domestici. E altri in cui, invece, sono loro a scegliere noi. E questo è il secondo caso. Nate portò il gatto a casa per presentarlo alla moglie, Sara Stromseth-Troy. L’uomo decise di chiamarlo Dibs. Dibs lo aveva scelto come suo essere umano. E lui non poteva tirarsi indietro. All’inizio lo lasciarono entrare e uscire di casa di continuo. Ma iniziò a litigare con altri gatti, quindi la coppia ha deciso di tenerlo al sicuro in casa. Prima di scoprire che il felino aveva un’insana passione per la neve. Nel suo primo inverno con loro, Dibs adorava giocare ore sulla neve, saltando, giocando e divertendosi. La coppia non aveva mai visto nulla di simile. Un giorno il suo papà umano, mentre spalava fuori, decise di portare dentro una pala piena di neve, da cospargere dentro casa per la gioia del gattino che si avventò subito su quel mucchietto di neve fresca, giocando con gioia. Il tutto con la mamma umana che riprendeva la scena esilarante. Sicuramente una scena assolutamente unica e indescrivibile, che solo chi ha visto quello che è successo può spiegare. Anche se emozioni di questo tipo sono difficili da raccontare a parole. Il regalo più bello, dall’uomo che lui aveva scelto: cosa si può volere di più?