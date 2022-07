Pappagallo senza acqua e cibo lasciato al caldo di un balcone a Torino

A Torino, su un balcone esposto al sole e al caldo che in questi giorni non dà tregua nemmeno nel capoluogo piemontese, un pappagallo senza acqua e cibo, abbandonato a soffrire le pene dell’inferno, ha rischiato seriamente di morire. Per fortuna lo hanno salvato appena in tempo, ma chissà quanto avrà sofferto.

La polizia municipale e i vigili del fuoco di Torino hanno salvato il povero volatile, che si trovava su un balcone di un appartamento al terzo piano di un palazzo che si trova in via Verolengo, nella città capoluogo di regione nel Piemonte. Il proprietario era partito per le vacanze.

Quando la famiglia lo ha lasciato, non ha pensato di affidarlo a nessuno. Anzi, lo ha lasciato fuori sul balcone, sotto il sole, senza la possibilità di rinfrescarsi, stare all’ombra, bere, avere del cibo fresco. Lo hanno abbandonato lì destinato sicuramente a morire viste le elevate temperature di questi giorni.

L’allarme è stato lanciato da un residente, che ha notato quel povero pappagallo fuori al sole. Lo ha tenuto d’occhio e ha capito che in casa non c’era nessuno e che probabilmente, se lasciato lì fuori, sarebbe presto morto per il forte caldo estivo che interessa anche la città di Torino.

Il residente ha subito chiamato la polizia municipale. I vigili urbani sono prontamente intervenuti, chiedendo l’ausilio dei vigili del fuoco, per poter entrare nell’appartamento e raggiungere il balcone al sole, dove il povero volatile stava soffrendo le pene dell’inferno.

Fonte foto da Pixabay

Pappagallo senza acqua e cibo abbandonato al sole, il proprietario rischia una denuncia

Il pappagallo ora si trova in ottime mani. È, infatti, in cura presso il Centro animali non convenzionali (CANC) di Grugliasco, in provincia di Torino.

Il proprietario, che è partito per le vacanze di fatto abbandonando il suo animale domestico, rischia ora una denuncia per abbandono e maltrattamenti.