Pastore tedesco abbandonato per strada durante la quarantena (VIDEO) Ecco un'altra storia di un povero cane che è stato abbandonato per strada durante la quarantena

Purtroppo in questo momento di emergenza e di isolamento sociale provocato dalla crisi sanitaria scatenata dal Coronavirus c’è anche un altro problema di cui ci dobbiamo preoccupare. I cani vengono abbandonati da soli in strada durante la quarantena. L’isolamento sociale sta spesso tirando fuori il peggio dell’essere umano, anche se spesso tira fuori invece il meglio di ogni persona.

Su Facebook un uomo è diventato tristemente popolare per un gesto che è sempre da condannare. Si vede, grazie alle registrazioni di una telecamera di sorveglianza, questo ragazzo che prima passa con il suo pastore tedesco e poi se ne va via senza. Lo ha lasciato di fronte alla porta di ingresso di un rifugio per animali.

Le immagini ci arrivano dalla città di Düsseldorf in Germania, dove è stato registrato l’ennesimo caso di abbandono di animali in questo momento difficile per tutti. Come si può essere così insensibili e non avere un minimo di risentimento nell’abbandonare per strada il proprio animale domestico, che non ha nessuna colpa? Come si può continuare a vivere senza il rimorso di quello che si è fatto consapevolmente? Come ci si può ancora definire esseri umani dopo un gesto del genere?

A prima vista le videocamere di sorveglianza mostrano un ragazzo che sembra tranquillamente a passeggio con il suo cane. Con il passare dei secondi si nota però che qualcosa non va. L’uomo è completamente coperto da un cappuccio che non permette di vedere il suo viso, praticamente.

E poi il suo fare è sospetto: si gira di continuo per capire se qualcuno lo sta guardando. Dopo pochi minuti si vede l’uomo intento a legare il cucciolo alla ringhiera, andandosene via per non tornare più indietro.

Il pastore tedesco è stato abbandonato davanti a un rifugio per animali, che userà le immagini registrate per trovare il colpevole. Il video è stato anche pubblicato su Facebook.