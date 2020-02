Pastore tedesco abbandonato sul ciglio della strada Un povero pastore tedesco è stato abbandonato sul ciglio della strada in una gabbia ed è stato lasciato lì da solo a morire

Dagli Stati Uniti ci arriva una storia davvero molto triste, che riguarda un povero pastore tedesco nero che è stato ritrovato da solo sul ciglio della strada, semplicemente lasciato a morire. Se non fosse stato visto in tempo, sicuramente non sarebbe riuscito a sopravvivere da solo in mezzo a una strada.

A trovare il cane tutto solo e abbandonato al suo destino è stato un viaggiatore che passava di lì per caso. Negli Stati Uniti, purtroppo, l’abbandono di animali è un problema davvero molto preoccupante, visto che il fenomeno è in crescita.

Non sappiamo se il cane sia stato abbandonato o se ha smarrito la strada di casa, ma l’importante è che ora sia al sicuro.

Quando è stato trovato, il pastore tedesco si trovava in una piccola gabbietta lasciata a bordo strada. All’inizio si rifiutò di uscire quando la persona di buon cuore che lo aveva avvistato ha deciso di salvarlo. Era come se stesse aspettando che il cane tornasse per lui, per riportarlo a casa. La persona che lo ha trovato ha pubblicato un annuncio su Facebook nella speranza di poterlo aiutare.

Secondo gli utenti che su Facebook sono incappati nel suo post, probabilmente il cane non è stato abbandonato, perché troppo costoso. Forse è stato rapito e poi scaricato lì. Il cane aveva un microchip: Borel, questo il suo nome, apparteneva a un allevatore. E cosa ci faceva lì?

La persona che l’ha trovato ha pubblicato un aggiornamento sulla sua pagina Facebook per sottolineare che Borel stava bene: era tornato dal suo allevatore, che ha raccontato che il cane era stato venduto a un’altra persona. Ma non sappiamo ancora per quale motivo si trovasse lì tutto solo. Se quella persona non fosse passata e se non si fosse fermata, probabilmente sarebbe stata l’ennesima storia tragica per una povera anima innocente.