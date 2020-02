Pastore tedesco cucciolo impaurito dalle piastrelle, la proprietaria posta il video Un pastore tedesco cucciolo ha paura di camminare sopra le piastrelle ma la proprietaria trova una soluzione e lo filma; ecco l'adorabile video su TikTok

Un pastore tedesco cucciolo ha paura di camminare sulle piastrelle e sui pavimenti in legno. Il proprietario trova un modo ingegnoso per aiutarlo a superare questa sua paura e lo riprende con il cellulare. Il video diventa presto virale e fa il giro del mondo: eccolo qui sotto… non è meraviglioso?

Sembra impossibile ma questo cucciolo di pastore tedesco non riesce a superare la sua paura di camminare sulle piastrelle e sui pavimenti in legno.

Chi ha adottato un cucciolo in un rifugio sa bene che questi animali possono avere spesso delle stranezze dovute al loro passato. Una donna ha scoperto che il cucciolo di pastore tedesco che aveva appena adottato in canile soffriva di una strana paura: non riusciva a poggiare le sue zampe sui pavimenti in legno e sulle piastrelle.

La donna l’ha scoperto fin da subito. Appena arrivati a casa, il cucciolo di pastore tedesco ha puntato i piedi e si è rifiutato di andare avanti.

Sorpresa ha deciso di filmare la scena e postare tutto su TikTok. Non poteva immaginare che avrebbe avuto così tanto successo.

Nel video di TikTok, diventato ormai virale, si vede il cucciolo di pastore tedesco in piedi, proprio davanti alla porta, piagnucolando e rifiutandosi di spostarsi dal tappeto all’entrata.

“Non è mai stato dentro prima”, ha commentato la proprietaria. “Questa è la prima volta che cammina su pavimenti in piastrelle e legno”.

Dopo aver cercato di convincerlo, senza riuscirci, con un prelibato bocconcino di carne, i nuovi proprietari hanno optato per un’altra soluzione per farlo entrare. Hanno raccolto altri tappeti che avevano in giro per caso e li hanno sistemati in fila per creare un percorso. E la loro soluzione ha funzionato. I cane ha iniziato a camminare.

Il video ha quasi 620.000 “Mi piace” ed è l’esempio perfetto di come noi umani riusciamo a danneggiare gli animali. Le paure di questo povero cucciolo sono sicuramente causate da un brutto passato di maltrattamenti.

La nuova proprietaria ha detto: “La vita di questo cane sta per migliorare, sarà 100 volte più bella nella sua nuova casa”.