Pastore tedesco in acqua per 11 ore per aiutare il proprietario a non annegare

I cani sono i migliori amici dell’uomo e farebbero di tutto per tenere i loro genitori umani al riparo da ogni pericolo. Come ci dimostrano i protagonisti di questa storia. Un cane di razza pastore tedesco è rimasto in acqua per 11 ore pur di non abbandonare il suo proprietario. L’uomo rischiava di annegare e il cane è sempre stato con lui per dargli una mano.

Quando ha capito che il proprietario rischiava di morire, Heidi, questo il nome del bellissimo pastore tedesco che vive con lui, ha fatto tutto il possibile per aiutarlo. Era insieme al suo papà umano di 63 anni, un uomo australiano che ama andare in barca. E quel giorno è caduto in acqua a Moreton Bay.

Un pescatore da lontano, intorno alle 6 del mattino, ha visto Heidi che nuotava in acqua. Attorno a lei c’erano una muta, degli attrezzi e altri oggetti. Subito hanno capito che qualcosa non andava. Così, dopo aver tratto in salvo il cane e averlo portato dal veterinario, una squadra di soccorso è partita per cercare il proprietario.

La polizia di Brisbane è stata informata della scoperta ed è subito entrata in azione, avviando un’operazione di salvataggio intorno alle 7:25 che ha coinvolto un elicottero Rescue 500, quattro navi della polizia, una moto d’acqua del Queensland della sicurezza marina, la guardia costiera volontaria e il soccorso marittimo volontario.

Questo il messaggio della polizia, che ha poi raccontato che Heidi era rimasta in acqua per 11 ore, per aiutare il proprietario che intanto era riuscito a rimanere aggrappato alla barca che si era riempita d’acqua il giorno prima.

Pastore tedesco in acqua per 11 ore aiuta a ritrovare il proprietario

Sorprendentemente, Heidi ha camminato sull’acqua per circa 11 ore mentre il suo proprietario è andato alla deriva a Moreton Bay per quasi 15 ore.

La polizia di Brisbane ha rilasciato una dichiarazione secondo cui questa storia dovrebbe servire come promemoria per essere sempre preparati.