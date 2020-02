Pastore tedesco piange accanto al corpo dell’amico, il video è commovente Un pastore tedesco piange e si dispera accanto al corpo dell'amico che è ancora sotto l'effetto dell'anestesia dopo un intervento; ecco il commovente video

Il video di un pastore tedesco che piange e si dispera accanto al corpo dell’amico è diventato virale sui social. Nel breve filmato si vede e si sente il povero cucciolo che cerca di svegliare il suo amico. In realtà il cane bianco che vedete non è senza vita. La sua immobilità è dovuta all’anestesia che ha subito per poter essere sottoposto a un intervento ma il suo amico, il pastore tedesco, non lo sa.

L’amicizia è un valore importante. In questo caso si tratta dell’amicizia tra due cani, un pastore tedesco e un meticcio bianco. I due cono compagni di avventure, di merenda ma anche di sofferenza. Il giorno prima stavano passeggiando con il loro umano quando, all’improvviso, hanno incontrato un porco spino.

I due cani hanno iniziato ad abbaiare e il porco spino, spaventato, si è scagliato contro di loro usando la sua temibile arma di difesa: gli aculei affilati. Ad avere la peggio è stato il povero cane bianco che, nel momento dell’attacco era proprio vicino a lui.

Trasportato di corsa in clinica veterinaria, il povero cane è stato sottoposto a un intervento d’urgenza in anestesia totale. I medici gli hanno estratto tutti gli aculei dalla faccia. Il suo amico, il pastore tedesco, era estremamente agitato e i suoi proprietari hanno deciso di farglielo vedere, con il consenso dei medici. Nessuno, però, si aspettava a una simile reazione da parte sua.

Piangeva e si disperava accanto a quello che credeva il corpo senza vita del suo amico. Lui pensava davvero di averlo perso per sempre e si rifiutava di allontanarsi da lui. Con molta difficoltà, la sua proprietaria è riuscita a spostarlo ma il suo lamento era davvero doloroso, come potete vedere e sentire nel video girato con il cellulare dai familiari.

Il cane bianco si è ripreso e adesso sta bene ma il video del pastore tedesco che piangeva disperato accanto al corpo dell’amico sta facendo il giro del mondo. Che dire… i cani sanno cos’è la vera amicizia.